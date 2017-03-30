Samsung'un yeni telefonu ortaya çıktı... İşte fiyatı

Samsung'un yeni telefonu Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus (veya Galaxy S8+) yeni görüntüsü ile dikkat çekerken farklı özellikleri ile de öne çıkıyor. Teknoloji tutkunları Galaxy S8'in fiyatını ve Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağını merak ediyordu. Yeni modelin fiyatı açıklandı. Peki Türkiye'de kaç Galaxy S8'in fiyatı ne kadar olacak? Önce isterseniz Galaxy S8'in özelliklerine bakalım:





Galaxy S8 Teknik Özellikleri





Ekran: 5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5





İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )





Grafik Birimi: Mali G71





RAM: 4 GB / 6 GB RAM





Depolama: 64 GB / 128 GB depolama alanı, microSD destekli





Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS





Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens





Pil: 3000 mAh





İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat, Yenilenmiş TouchWiz





Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C





Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiyede İşte özellikler ve fiyatlar...





Galaxy S8'in işlemcisi





Galaxy S8, gücünü Exynos 8895 yongasından alıyor. İçerisinde dört ayrı Cortex A53 ve yine aynı sayıda Exynos M2 işlemci çekirdeği bulunan Exynos 8895, Galaxy S8'in performansını yukarı taşırken, batarya tüketimini de düşürüyor ve bu anlamda batarya ömrü de kayda değer bir şekilde artıyor.





Galaxy S8'in ekranı





Galaxy S8'de Mali-G71 ekran yongası kullanılmış. Bu da Galaxy S7 edge modeline göre yüzde 60 oranında daha fazla grafik performansı sunduğu anlamına geliyor. Bu sayede kameradan gelen görüntüleri en hızlı şekilde işleyebilen cihazda LPDDR4x bellek teknolojisine yer verilmiş.