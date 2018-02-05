Samanyolu Haber /Dünya / Samsung'un varisi Lee serbest kaldı /05 Şubat 2018 12:36

Samsung'un varisi Lee serbest kaldı

Temyiz mahkemesi, milyarder Lee Jae-yong'a 2,5 yıl tecilli hapis cezası verdi. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Lee tahliye edildi. 12 yıl hapsi istenen Lee'nin 2,5 yıl ceza alması şaşkınlıkla karşılandı.

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Güney Kore'de temyiz mahkemesi, elektronik şirketi Samsung'un varisi Lee Jae-yong'u 2,5 yıl tecilli hapis cezasına çarptırdı. 

Yonhap ajansının haberine göre, Ağustos 2017'de rüşvet suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen Lee temyiz mahkemesine başvurdu. Başvuruyu ele alan temyiz mahkemesi Lee hakkında 2,5 yıl tecilli hapis cezası verilmesine hükmetti.

Savcıların 12 yıl hapis cezası talep ettiği Lee hakkında verilen hüküm kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Lee serbest bırakıldı. 

Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Lee, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.

Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı. 

Babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından Lee şirketin kontrolünü fiilen elinde bulunduruyordu.
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