Samsung'un Başkan Yardımcısı Jay Lee için tutuklama kararı

Güney Kore başsavcılığı, ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Samsung Group'un başkanı hakkında, Cumhurbaşkanı Park Geun-Hye'nin bir dostuna rüşvet verme suçlamasıyla tutuklama kararı istendiğini açıkladı.





Samsung Başkanı Jay Y. Lee, geçen hafta 22 saat süren sorgulamadan geçmişti. Savcılık, parlamentonun Cumhurbaşkanı Park'ın görevine geçen ay son vermesiyle sonuçlanan bir yolsuzluk skandalını çözmeye çalışıyor.





Özel savcılık, Lee'yi 43 milyon won (36.42 milyon dolar)tutarında rüşveti, Park'ın yakın arkadaşı ve skandalın baş kişisi olan Choi Soon-sil'e ödemekle suçluyor.





Babasının 2014 yılında hastalanması üzerine Samsung Group'un fiilen başına geçen Lee, aynı zamanda zimmetine para geçirmek ve yalan ifade vermekle de suçlanıyor.





Seul mahkemesi Çarşamba günü, savcılığın tutuklama talebine onay verip vermeyeceğini kararlaştıracak. Samsun Group'un önde gelen şirketi ve dünyanın en büyük akıllı telefon imalatçısı Samsung Electronics'in hisseleri bugün yüzde 2.3 düşüş gösterdi.





Güney Kore aylardır siyasi bir kriz içinde. Aralık ayında Park'ın görevine son veren parlamentonun bu kararı eğer anayasa mahkemesinde de onaylanırsa,iki ay içinde başkanlık için yeni seçim yapılacak.





Birleşmiş Milletler'in bir önceki genel sekreteri Güney Koreli diplomat Ban Ki-moon'un başkanlık için aday olması bekleniyor.









ŞİRKET HİSSELERİ GERİLEDİ





Lee, şu anda Samsung Electronics'in başkan yardımcılığı görevini yürütüyor ancak babası Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirmesinden dolayı şu anda Samsung şirketler grubunun fiili başkanı olarak gösteriliyor.





Tutuklama kararının açıklanmasının ardından Samsung Electronics'in hisselerinde yüzde 2; ana hissedarı Samsung C&T'nin hisseleri ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.





BBC'nin haberine göre iddialar ağırlıklı olarak Samsung'un inşaat alanında faaliyet gösteren Samsung C&T ile bağlı şirketi Cheil Industries'in tartışmalı birleşme işlemine odaklanıyor.





Savcılık, Samsung'un bu birleşmeye Devlet Başkanı Park'ın desteğini almak için arkadaşı Choi ve kızının birlikte sahibi olduğu bir kuruluşa 3,1 milyon dolar verdiğini öne sürüyor.





LEE JAE-YONG





- Samsung'un beklenen varisi.

- Samsung'un kurucusu Lee Byung-chul'un torunu, şu andaki başkanı Lee Kun-hee'nin oğlu.

- 48 yaşında ve kariyerinin tamamı Samsung'da geçti. Şu anda şirketin Başkan Yardımcısı.

- Geçen yıl Samsung Electronics'in yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildi, adaylığı 27 Ekim'de onaylandı.

- Görevi bırakmasının ardından 74 yaşındaki babasının yerine geçmesi bekleniyor.

- Bazıları, şirkette üstlendiği görevlerin deneyimden değil, aile üyesi olmasından kaynaklandığı eleştirisini yöneltiyor.