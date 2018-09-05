Samsung'dan 100 bin dolarlık televizyon

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, IFA 2018'de 8K çözünürlüğe sahip televizyon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. 65, 75, 82 ve 85 inç boyutlarında 4 farklı seçenek ile satışa sunulacak TV'nin 100 bin dolar (664 bin lira) olduğu öğrenildi.

8K ÇÖZÜNÜRLÜK

Televizyonun ayrıca 8K çözünürlüklü Quantum Dot ekrana sahip olacağı ve 1 milyar renk üretme kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ KULLANILIYOR

Samsung'un ürettiği bu 8K teknolojisine sahip QLED TV'nin en büyük özelliklerinden biride yapay zeka teknolojisi. Şirkt bu yolla SD, FHD ve UHD çözünürlüğe sahip görüntüleri 8K görüntü kalitesine yükselten 8K yüksek çözünürlüklü yayın ve görüntü sorununa da son vermiş olacak.

Yaklaşık olarak 100 bin dolara satılacağı öğrenilen televizyonun kesin fiyatı ise henüz netleşmedi.