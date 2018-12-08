Samsung satışlarında tarihi düşüş

Gartner, 2018'in üçüncü çeyreği için küresel akıllı telefon satış rakamlarını açıkladı. Birçok diğer rapor gibi bu rapor da Samsung için pek iç açıcı haberler getirmiyor.





Chip'te yer alan haberde Gartner'a göre, Güney Koreli dev, veri toplanmaya başlandığı zamandan beri akıllı telefon satışlarında en büyük düşüşü yaşadı. Samsung hâlâ en çok satış yapan akıllı telefon üreticisi konumunda olmayı sürdürüyor ancak firma pazar payı ve satış rakamları açısından büyük bir düşüş kaydetmiş durumda.







Gartner'a göre, geçtiğimiz yılın aynı çeyrek rakamları ile karşılaştırıldığında, Samsung'un 2017'nin üçüncü çeyreğindeki 85.6 milyon cihaz satışından bu yıl 73.3 milyon cihaz satışına gerilemiş olduğu görülüyor. Bu da firmanın satış rakamlarında bir yıllık periyotta %14 düşüş olduğunu gösterir nitelikte. Bu düşüşün bir sonucu olarak teknoloji devinin akıllı telefon pazarındaki pazar payı da %22.3'ten %18.9'a geriledi. Gartner, bu gelişmenin Samsung akıllı telefonlarına olan talebin zayıflamasının bir sonucu olduğunu belirtiyor. Zayıflayan talebe Samsung'un Galaxy S9/S9+ ve Note 9 gibi modellerinin bulunduğu amiral gemisi sınıfı da dahil.





Huawei'in Yüzü Gülüyor!





Aynı raporda açıklanan rakamlara göre yüzü en çok gülen firma ise Huawei. Çinli teknoloji devi, akıllı telefon pazarında bir yılda 36.5 milyon cihaz satışından 52.2 milyon cihaz satışına %43'lük dev bir sıçrama yaşadı ve bu başarı, Huawei'nin pazar payını %9.5'ten %13.4'e genişletmesini sağladı.





Geçtiğimiz ay içerisinde Huawei'nin gerisinde kalarak üçüncülük konumuna gerileyen Apple ise satışlarında %0.7'lik oldukça ufak sayılabilecek bir artış yakalayabildi. Artış trendinin sonuna gelen satış rakamları, Apple'ın rüya yolculuğunun sonunu gösteren son sinyal olarak görülüyor. Yine de yok sayılabilecek büyüme rakamına rağmen Apple'ın bu performansı, doyum noktasına ulaşan akıllı telefon pazarında sadece amiral gemisi konumunda bulunan cihazlara sahip bir şirket için takdir edilebilir bir durum.





Listenin dördüncü sırasında kendine yer bulan Xiaomi ise 33.2 milyon cihaz sayışı ile %8.5 oranında bir pazar payının sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl Çinli üretici 26.9 milyon cihaz satışı ile %7'lik pazar payının sahibiydi. Bir başka Çinli üretici olan OPPO ise geçtiğimiz yıl sattığı 29.4 milyon cihazdan 30.6 milyon satış rakamına kadar ufak bir artış yakalayarak beşinci sıradaki konumunu korudu.





Rakamlara bakıldığında küresel akıllı telefon pazarının yaşadığı yavaşlama da gözler önüne seriliyor. Huawei ve Xiaomi'nin başarılı performansı, küresel akıllı telefon satışlarında %1.4'lük bir artışı sağladı ve dünya genelinde 389 milyon cihaz satışı yapıldı. Eğer Çinli üreticilerin satışları olmasaydı, akıllı telefon pazarı küresel olarak 2018'in üçüncü çeyreğinde %5.2'lik bir küçülme yaşardı. Bu gerçek bile tek başına Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarının yükselen gücü olduğunu anlatmaya yeterli.





Samsung'un bu iç açıcı olmayan tablodaki tek umudu, Koreli devin bir sonraki amiral gemisi olacak olan Galaxy S10 serisinin ve Galaxy F ismi ile çok konuşulan katlanabilir akıllı telefon modelinin bu sert düşüşü yavaşlatması. Fakat Gartner'ın gözlemleri dikkate alındığında bu cihazlar yüksek fiyatları nedeniyle bir nişe hitap etmekten ileri gidemeyecek ve Samsung'un sert düşüşüne pazar payı açısından etki etmekten uzak kalacak. Samsung için daha endişe verici bir gelişme ise Çinli üreticilerin yüksek satış rakamlarını birçok ülkede satış yapamıyorken yakalamış olması. Çinli akıllı telefon üreticilerin operasyonlarını daha fazla pazara genişletmesi, Samsung'un akıllı telefon pazarında yaşıyor olduğu sıkıntıları çok daha kötü bir duruma getirebilir.





CHIP