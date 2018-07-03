Samanyolu Haber /Teknoloji / Samsung S8 ve S9 telefonlar rehberdekilere 'rastgele fotoğraf gönderiyor' /03 Temmuz 2018 16:15

Samsung S8 ve S9 telefonlar rehberdekilere 'rastgele fotoğraf gönderiyor'

Samsung'un Galaxy S8 ve S9 modeli cep telefonlarında bulunan kısa mesaj uygulamasının telefon rehberindeki kişilere rastgele fotoğraf gönderdiği belirtildi.

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Şirketin hatayı araştırdığı belirtilirken, Reddit ve Samsung destek forumlarında şikayeti dile getiren kullanıcılar, Samsung Messages uygulamasının, fotoğraf yollandığına dair hiçbir belirti vermediğini söylediler.

Bir Reddit kullanıcısı "Dün gece sabaha karşı 2:30 sularında telefonum fotoğraf galerimin tümün mesajla yolladı ama uygulamada buna dair hiçbir kayıt yoktu. Ama telefon şirketi Tmobile kayıtlarında görünüyordu. Bu neden olabilir?" diye sordu.

Sfkn 123 takma isimli Reddit kullanıcısı da "Çok garip ama eşimin telefonu dün gece, benim telefonum da önceki gece aynısını yaptı. Sanırım Samsung SMS uygulamasının Galaxy Store'da güncellenmesiyle ilgili bir durum. Bana fotoğraf galerisini yolladığında hiçbir kaydı yoktu. Aynı şekilde bende de yoktu" dedi.

Mesajla rastgele kişilere fotoğraf yollanmasına neyin yol açtığı tam olarak bilinmiyor. Ancak sorundan etkilenen kullanıcılar, resimli mesaj, otomatik düzeltme ve okundu bildirimleri özelliklerini içeren Zengin İletişim Servisi (RCS) güncellemesini yaptıklarını söylüyor.

'Sorunun farkındayız'
Samsung'tan yapılan açıklamada ise "Sorunun farkındayız ve teknik birimlerimiz konuyla ilgileniyor" denildi.

Sorundan etkilenen kullanıcılara çözüm getiren bir güncelleme sağlanana dek şirketle doğrudan temas kurmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Bu sırada Google'ın Android Messages gibi diğer mesajlaşma uygulamalarının kullanılabileceği ve Samsung Messages uygulamasının telefonun hafızasında erişiminin engellenebileceği belirtildi.
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