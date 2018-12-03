Samsung, resmi hesabından Note9 reklam tweetini iPhone ile attı

Samsung Nijerya'nın sosyal medya hesabından Note9 reklamı içeren bir tweet atıldı. Ancak atılan tweet takipçilerin dikkatinden kaçmadı: Tweet, iPhone marka bir telefon ile atıldı.



Bunu fark eden Marques Brownlee, nam-ı diğer MKBHD de kendini alıkoymayarak bunu takipçileriyle paylaştı.

MKBHD'nin belirtmesinden sonra tweet'in silinmesinin yanı sıra hesabın kendisi de silindi. @SamsungMobileNG adresinde bulunan hesap, şu anda erişilemez durumda. İronik olan şey ise, iPhone XS Max'ın OLED ekranının Samsung Galaxy Note9'dakinden genel olarak daha iyi görülüyor olması.





Geçtiğimiz ay Samsung Arabistan da iPhone kullanarak bir tweet göndermiş, Gal Gadot da Huawei reklamını bir iPhone'dan yapmıştı.





Birkaç yıl önce LG, iPhone 6'ların eğilme problemi "Bendgate" konusundaki dalga geçer tweetinde de iPhone kullanmış, Donald Trump da Apple'ı boykot etme çağrısını bir iPhone kullanarak dile getirmişti.





Türkiye'de de benzer durumlar yaşanmadı değil. Tekirdağ Valisi, Coca-cola'yı aynı şirkete ait bir başka içecek olan Fanta içerek protesto etmişti.