Samsun'da yeni cezaevine nakil zulmü: Elektrik, su ve yatak yok!

Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin sevkiyatı öncesinde güvenlik önlemleri gerekçe gösterilerek 860 hükümlü ve tutuklunun hiçbirinin aile ve aile yakınlarına haber verilmedi.







YENİ YERİNE TAŞINAN SAMSUN CEZAEVİNDE İNSANLIK DIŞI YAŞAM ŞARTLARI

Aileler durumdan cezaevi ziyaretine gittiklerinde veya yakınlarının telefon aramalarının gerçekleşmemesi sonucunda cezaevine gittiklerinde haberdar oldular.





ELEKTRİK YOK, SU YOK, YATAK DA YOK





Yeni cezaevinin henüz uygun yaşam koşullarına kavuşturulmadan , eksikleri tamamlanmadan taşındığı anlaşıldı. Yani bir anlamda insanlar inşaatın içine götürülüp bırakıldı.





İçerisinde Çocuklu bayanların, yaşlı erkek ve kadınların da bulunduğu toplam 860 kişinin yeni cezaevine nakledilmesinin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen elektriklerin olmadığı, suların akmadığı belirtiliyor. Gün içerisinde koğuşlara sadece bir saat su verilirken insanların yatabileceği bir tane bile yatak olmadığı belirtildi.





Mazgalların üzerinde soğukta yatmak zorunda kalan tutuklu ve hükümlülerden bir çoğunun hastalandığı ifade ediliyor.

Yeni cezaevine nakledilen tutuklu ve hükümlülerin özel eşyaları ise kendilerine 6 gün sonra verildi. Bu süre zarfında insanlar, üzerlerindeki aynı elbiseyi kullanmak zorunda kaldılar.





RAMAZAN AYINDA ORUÇLU OLAN TUTUKLU VE MAHKUMLARA ZULÜM







Oruç tutan mahkumlara ise sahurluklar gün açtıktan sonra verildi.



