Samsun Valisine 1.75 milyonluk makam aracı!

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl ekim ayında Tayyip Erdoğan’ın '2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' ile ilgili genelgesinde "2019 yılında zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yapılmayacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak" denildi. Ancak Samsun Valisi Osman Kaymak’a alınan piyasa değeri 1 milyon 668 bin lira olan makam aracı görenleri şaşkına çevirdi.





Samsun Valisi Osman Kaymak’ın kullandığı piyasa değeri 350 ila 400 bin lira değerinde değişen Mercedes S350 makam aracının sürekli arızalanması ve maliyet oluşturması gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı yeni bir makam aracı gönderdi.





Aracın piyasa değeri 1 milyon 745 bin 320 lira olan Audi A8 L model otomobil olduğu öğrenildi. Biri jip olmak üzere 2 makam aracı bulunan Osman Kaymak’ın makam aracı sayısı 3’e çıktı.





Osman Kaymak, önceki vali İbrahim Şahin’in merkeze çekilmesinin ardından 2017 yılı Haziran ayından itibaren Samsun’da görev yapıyor.

