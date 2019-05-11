"Şampiyonlar Ligi tarihe karışıyor; UEFA, 3 yeni organizasyon düzenleyecek"

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin isimleri tarih oluyor. Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı olan Andrea Agnelli'nin hazırladığı proje kapsamında UEFA'nın 2024 yılından itibaren Avrupa'da yeni turnuvaları başlatacağı iddia edildi. Buna göre artık Avrupa'da Lig 1, Lig 2 ve Lig 3 adında 3 ayrı turnuva düzenlenecek.





Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avrupa'da bir süredir konuşulan yeni formatlar üzerine UEFA toplantı yapacak. 17 Mayıs'ta Macaristan'da yapılacak UEFA kongresine 55 üye ülke katılacak. Burada UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, Avrupa'da uygulamaya koymak istedikleri yeni turnuvaların formatını açıklayacak.





Yeni format nasıl olacak?





Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi 2 adında 2021'de başlayacak turnuvaların yerine Lig 1, Lig 2 ve Lig 3 adında yeni organizasyonlar yapılacak. Buna göre Lig 1'de 2020-2024 yılları arasında Avrupa'da topladıkları puanlara göre ülkelerden toplam 32 takım 8'erli gruplarda mücadele edecek. Takım sayısının artmasıyla birlikte gruplarda maçların oynanacağı hafta sayısı da 14'e yükselecek.





Gruplarda ilk 4'te yer alan takımlar bir üst tura çıkacak ve elemeli sistemle mücadele edecek. Gruplarda ilk 4 içerisinde yer alamayan diğer takımlar ise kendi aralarında oynayacakları maçlar sonucunda küme düşecek 4 takımı belirleyecek.





Lig 1'de mücadele eden 32 takımın en iyi 24'ü, kendi liglerindeki sıralamalarına bakılmadan bir sonraki sezonda da turnuvaya katılma hakkı elde edecek. Kalan 8 takımın 4'ü Lig 2'den, 4'ü de ulusal liglerden gelecek.





Lig 2 nasıl olacak?





Şu anda Avrupa Ligi statüsünde olacak olan Lig 2'de takım sayısı şu andaki turnuvaya göre azalacak. Lig 2'de 32 takım mücadele edecek ve burada yarı finale kalan 4 takım Lig 1'e yükselecek. Lig 2'ye katılacak olan 32 takımın 20'si ulusal liglerden gelecek. Ayrıca Lig 1'den düşen 4 takım ile, Lig 3'den yükselecek 4 takım da buraya eklenecek. Geriye kalan 4 takımsa Lig 2'de mücadele eden takımların performanslarına göre belirlenecek ve 32 takım oluşturulacak.





Lig 3 nasıl olacak?





Lig 3'te toplamda 64 takım yer alacak ve 16'lı gruplara ayrılacak. Gruplar coğrafi bölgelere göre oluşturulacak. Gruplarda lider olan takımlar Lig 2'ye yükselme hakkı elde edecek. Lig 3'te mücadele edecek takımlar her yıl performanslarına göre belirlenecek.