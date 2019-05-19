Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon olan Galatasaray kasasını da doldurdu /19 Mayıs 2019 21:58

Şampiyon olan Galatasaray kasasını da doldurdu

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle 2-1 yenerek Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray önemli bir gelirin sahibi oldu.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans primini de kasasına koydu.
 
Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.
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