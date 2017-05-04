Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Gaziantep Üniversitesi rektörü rektör adayı profösü kendisini Dicle Üniversitesi'den Gaziantep'e getirdiği için F...'cü diye açığa almış!





Tayyar Gaziantep Üniversitesi'nde bir rektör adayı profesörün gizli tanık ifadesiyle nasul açığa alındığını anlattı. Tayyar'ın anlattığına göre Gaziantep Üniversitesi rektör adayı Prof. Dok. Cahit Bağcı, Diyarbakır Üniversitesi'nden Hizmet Hareketi'ne yakın bir profesörü Gaziantep'e getirdiği için rektör tarafından açığa alınmış. Ancak Bağcı'nın Gaziantep'e getirdiği kişi halen üniversitenin rektörü olan Prof. Dr. Ali Gür. Yani rektör rakibi olan profesörü kendisini Gaziantep'e getirdiği için açığa almış:



