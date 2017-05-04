Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Gaziantep Üniversitesi rektörü rektör adayı profösü kendisini Dicle Üniversitesi'den Gaziantep'e getirdiği için F...'cü diye açığa almış!
Tayyar Gaziantep Üniversitesi'nde bir rektör adayı profesörün gizli tanık ifadesiyle nasul açığa alındığını anlattı. Tayyar'ın anlattığına göre Gaziantep Üniversitesi rektör adayı Prof. Dok. Cahit Bağcı, Diyarbakır Üniversitesi'nden Hizmet Hareketi'ne yakın bir profesörü Gaziantep'e getirdiği için rektör tarafından açığa alınmış. Ancak Bağcı'nın Gaziantep'e getirdiği kişi halen üniversitenin rektörü olan Prof. Dr. Ali Gür. Yani rektör rakibi olan profesörü kendisini Gaziantep'e getirdiği için açığa almış:
"Profesör Doktor Cahit Bağcı Gaziantep Üniversitesi'nde rektör adayıydı. İkinci çıktı bu son kararnameyle ihraç edildi. Önceleri dediler ki bu adam F...'cü. Peki bunu nereden çıkardınız? Bunun kardeşi F...'den açığa alınan Pamukkkale Üniversitesi eski rektörü. "Kardeşi F...'cü bu da F...'cü" Kardeşlik hukuku içinde eğer böyle bir değerlendirme yapacaksak şu andaki Gaziantep Üniversitesi'nin rektörünün kardeşi de F...'den ihraç edildi. Hakim bir kardeşi vardı ihraç edildi. Peki "Bu olmaz tek başına yetmez" Peki bu Cahit Bağcı ile ilgili gizli tanık ifadesi var. Gizli tanık ifadesinde diyor ki Cahit Bağcı Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden F...'cü bir profesörü Gaziantep'e getirdi." Suçlama bu. Bununla ilgili olarak savcılık soruşturma açıyor ve takipsizlik veriyor. Takipsizlik boyutunu bir kenara koyuyorum. Bundan dolayı ihraç edildi. F..'cü bir profesörü Diyarbakır Üniversitesi'nden Gaziantep'e getirdiğine dair bir gizli tanık ifadesiyle. Evet getirdiyse ve bu da bir suçsa atın. Peki getirdiği kim biliyor musun? Gaziantep Üniversitesi'nin rektörü. Atan kim rektör! Yani Gaziantep Üniversitesi'nin rektörü bu adamı atıyor attığı kendisini getirdiği için atılıyor. Ya böyle bir komedi olabilir mi? Gizli tanık ifadesi. Şimdi düşün Cahit Bağcı'ya yönelik suçlama şu an ki mevcut rektörü Diyarbakır'dan Gaziantep'e getirmek. Eğer bu bir suç ise getirdiği adam niye rektör?"