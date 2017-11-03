Samanyolu Haber /Gündem / Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ın yargılandığı davada karar çıktı /03 Kasım 2017 12:21

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ın yargılandığı davada karar çıktı

Bir dizi senaryosu sebebiyle tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 'ın yargılandığı davada karar çıktı

Hidayet Karaca'nın mahkeme savunması..

Bir dizi senaryosu gerekçe gösterilerek tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve polis müdürlerinin yargılandığı davada karar açıklandı 

Mahkeme, Hidayet Karaca'nın  "örgüt yöneticiliği" gerekçesi ile 18 yıl, "Resmi belgede sahtecilik"  gerekçesi ile 9 yıl, "İftira"  gerekçesi ile de 4 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 

Yurt Atayün hakkında da, "örgüt üyeliği" gerekçesi ile 12 yıl, "Resmi belgede sahtecilik"  gerekçesi ile  9 yıl, "İftira" gerekçesi ile de 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.  Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında ise, " örgütü üyeliği"  gerekçesi ile 12 yıl, "İftira"  gerekçesi ile 4 yıl olmak üzere 16 hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 

Diğer yargılanan polisler hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ın yargılandığı... Sonraki Haber >>

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:48:17