Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ın yargılandığı davada karar çıktı

Bir dizi senaryosu gerekçe gösterilerek tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve polis müdürlerinin yargılandığı davada karar açıklandı





Mahkeme, Hidayet Karaca'nın "örgüt yöneticiliği" gerekçesi ile 18 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" gerekçesi ile 9 yıl, "İftira" gerekçesi ile de 4 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





Yurt Atayün hakkında da, "örgüt üyeliği" gerekçesi ile 12 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" gerekçesi ile 9 yıl, "İftira" gerekçesi ile de 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında ise, " örgütü üyeliği" gerekçesi ile 12 yıl, "İftira" gerekçesi ile 4 yıl olmak üzere 16 hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





Diğer yargılanan polisler hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi.