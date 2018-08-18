Şam çevresindeki dükkanlar yeniden açılmaya başladı

Talal El Kalazhi "Savaş sırasında, Şam bölgesindeki gıda endüstrisi bakımsız kaldı, tesislerin yüzde 60'ı durduruldu yada tamamen yok edildi. Şimdi işletmelerimiz yeniden doğuyor. Daha önce çalışmaları durdurulan işletmelerin yüzde 80'i yeniden çalışmaya başladı” dedi.

Teröristlerden toprakların kurtarılması sayesinde üretimin yeniden mümkün olduğunu belirten Talal El Kalazhi, Batı'nın Suriye'ye karşı yaptırımları kaldırması halinde çalışmaların daha hızlı ilerleyeceğini kaydetti.





Bölge yönetim temsilcisi ayrıca, ithal malzemelerin yerine yerli mal ikame edilmesi, başkent ve banliyölerinin dükkânlarının raflarında yer alan gıda ürünlerinin büyük çoğunluğunun artık 'Suriye Malı' işareti ile işaretlendiğini belirtti.