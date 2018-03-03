Salih Müslim: Rusya Afrin'de yeşil ışık yakmasa operasyon olmazdı

PYD eski lideri Salih Müslim, Türkiye'nin talebi üzerine Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı ve Belçika'ya geçti. Brüksel'de Euronews muhabiri Gülsüm Alan'ın sorularını yanıtlayan Müslim, Afrin'deki Şii milislerin Rusya'nın aracılığıyla gönderildiğini söyledi:







"Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Suriye sürekli egemenlikten bahsediyor. Bu herkes için bir öncelik. Hiçbir zaman Suriye'den ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi söylemedik. Fakat Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırıları söz konusu egemenliğin ihlali olarak görüyoruz. Suriye'nin egemenliği korunmalı.





Rejimin yardıma çağrılması konusuna gelince, bu tamamen Afrin'deki yönetimin kararı. Eğer egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız dediler Şam yönetimine. Bazı silahlı birimler sınıra geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı."





Salih Müslim ayrıca, Türkiye'nin operasyon için Şam ve İran ile anlaşmış olabileceğini öne sürdü:





"Türkiye, Rusya, İran ve Şam arasında ne olduğunu bilmiyoruz. Türk hükümeti Kürtlerin demokrasi taleplerine, özellikle Suriye'de engel olmak için herkesle anlaşmaya hazır. Suriye'de siyasi çözümün bugüne dek başarısız olmasının arkasında Türkiye var. Kürtlerin Suriye'de demokratik haklarını elde etmelerini istemiyorlar. Sırf Kürtlerin talepleri yerine gelmesin diye Şam ile, İran ile ya da Rusya ile anlaşabilirler."





Rusya'nın Afrin operasyonuna izin verdiğini savunan Müslim, TSK'nın hava saldırılarını durduracak tek gücün Moskova olduğunu söyledi:





"Rusya kendi oyununu oynuyor, çünkü Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktı. Bu saldırıları durdurabilecek tek ülke Rusya. Afrin'e düzenlenen hava saldırıları için yeşil ışık yaktılar ve bu tutumlarını sürdürüyorlar. Moskova- Ankara arasında bir çeşit anlaşma var. Oysa Rusya'nın misyonu bu değil. Suriye topraklarını korumaları gerekiyor. Moskova'da ofisimiz var, resmi bir ofis. Rus yetkililerle irtibat halideyiz ama bu konudaki sorularımıza cevap alamıyoruz."