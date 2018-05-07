Samanyolu Haber /Gündem / Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti... /07 Mayıs 2018 19:47

Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti...

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi... Hastaneye kaldırılan Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti...

SHABER3.COM

Yalova Devlet Hastanesi’ne dün gece gelerek “Kendimi iyi hissetmiyorum” diyen Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek, acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.


 
28 ŞUBAT DÖNEMİNDE YARGILANMIŞTI

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde “Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.
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