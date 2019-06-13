Samanyolu Haber /Gündem / Saldırıya uğrayan yazar, Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor /13 Haziran 2019 10:26

Saldırıya uğrayan yazar, Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla cezaevine giriyor.

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Geçtiğimiz ay evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor.
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