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Saldırıya uğrayan yazar, Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor
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Saldırıya uğrayan yazar, Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor
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13 Haziran 2019 10:26
Saldırıya uğrayan yazar, Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor
Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla cezaevine giriyor.
SHABER3.COM
Geçtiğimiz ay evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor.
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