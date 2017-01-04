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Saldıran teröristten haber yok Ama İzmir'de 5 gözaltı var
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Saldıran teröristten haber yok Ama İzmir'de 5 gözaltı var
/
04 Ocak 2017 10:44
Saldıran teröristten haber yok Ama İzmir'de 5 gözaltı var
Reina saldırısına ilişkin İzmir'de yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
İşte teröristin Reina’ya giriş anı
İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İzmir'de IŞİD sempatizanı oldukları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.
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