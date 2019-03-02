Samanyolu Haber /Gündem / Sakın hazır kıyma almayın! /02 Mart 2019 20:12

Sakın hazır kıyma almayın!

"Hazır kıyma numunelerinin neredeyse tamamından yabancı maddeler çıkıyor." Bu sözler Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ'a ait. Yalçındağ yasak olmasına rağmen marketlerin hazır kıyma satmaya devam ettiğini belirtiyor.

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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, hazır kıymalardan alınan numunelerin neredeyse tamamının yabancı maddelerle dolu olduğunu belirterek, “Hazır kıyma almayın” uyarısında bulundu. 

Yalçındağ, “Kıymayı kasaptan çektirerek alın, içinde ne olduğunu görün.” dedi.

YASAK OLMASINA RAĞMEN HAZIR KIYMA SATIŞI DEVAM EDİYOR

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre, kasap, market gibi perakende işletmelerde önceden çekilerek paketlenmiş kıyma satışının sürdürüldüğüne dikkati çeken Yalçındağ, “Vatandaş kıymasını gözünün önünde çektirip alsın. Bunun doğrusu budur. Paketlenmiş ürünün karşısındayız.” diye konuştu.

Gıda Hijyenistleri Derneği ile çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aldıkları numunelerin neredeyse tamamı yabancı maddeyle dolu çıktı. Ondan sonrada bakanlık bunu yasakladı. Vatandaşa asla tavsiye etmiyoruz. İçerik olarak bakıyoruz, 'yüzde 20 yağlı' diyor. Yani 750 gram etin, 250 gramını yağ alıyorsunuz. Aslında ucuz gibi görünse de pahalıya almış oluyorsunuz." dedi. 

Yalçındağ, şu anda hazır kıyma satışının kesinlikle yasak olduğunu belirterek. "Gördüğünüz yerde Alo 174’e ihbarda bulunun. Bu yasaktır ve cezayı gerektirir.” çağrısında bulundu.
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