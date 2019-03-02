Samanyolu Haber /Gündem / 'Sakarya'da meydan ihalesini en pahalı fiyatı veren firma kazandı'' /02 Mart 2019 10:26

'Sakarya'da meydan ihalesini en pahalı fiyatı veren firma kazandı''

Sakarya Belediyesi'nin meydan yenilemesi için açtığı ihaleye giren üç firma, 5 milyon lira ile 11.5 milyon lira arasında değişen teklifler sundu. İddiaya göre sonucunda, yüksek fiyat veren firmayla sözleşme imzalandı.

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın iddiasına göre, Sakarya Belediyesi Demokrasi Meydanı'nı 11.5 milyon lira harcayarak yenileyecek. Yüksek harcama tartışma yarattı.
Birinci etap için 3 firma ihaleye girdi ve 5 ila 11.5 milyon lira arasında değişen teklifler verildi. Belediye, 11.5 milyon lira ile en yüksek teklifi veren firmayı tercih etti. Belediye Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği ihalede sadece meydanın ilk etabının inşaatı ve meydan düzenleme işi için 11 milyon 550 bin TL'lik teklif veren firma ile sözleşme imzalandı.
İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Kolip, "Çöpe giden paralarla bir Sakarya daha kurulurdu" dedi.

İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Kolip, kentteki Demokrasi Meydanı yenileme işi için yüksek miktarda para harcanmasını eleştirdi ve "İhale neden 11.5 milyon liralık teklifi öneren firmaya verildi. Meydanın yenilenme işine 11.5 milyon lira harcanması büyük bir israftır" dedi. Cihan Kolip sözlerini şöyle sürdürdü:

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"İhaleye 3 firmanın teklif vermesine rağmen, hangi firmanın kazandığı açıklanmadı. Ama meydana asılan tabeladan anlaşılıyor ki, ihale 11.5 milyon ile en yüksek teklif veren firmaya verilmiş. Neden 25 yıldır belediye başkanlarının en büyük icraatı, Kent Meydanı'nı yenileme oluyor? Çöpe giden paralarla, yeni bir Sakarya kurulurdu.''
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise meydan projesini "Meydanın zemin, aydınlatma, sosyal alan, kafe gibi eksikleri olduğu tespit edildi. Uzun süre üzerinde çalışarak ortaya yeni bir proje çıkardık" sözleriyle duyurdu.
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