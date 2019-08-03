Sakarya Cezaevinde 16 gündür hasta tutuklunun ilaçlarını vermiyorlar

Yüzde 40 kalp yorgunluğu teşhisi bulunan Adem Erdoğdu daha önce cezaevinde kalamaz raporu ile tahliye edilmiş ancak bir ihbar üzerine tutuklanmıştı.

18 aydır Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Adem Erdoğdu hayatını devam ettirmek için bir çok ilacı kullanmak zorunda. Ancak 16 gündür Erdoğdu'ya zorunlu olarak kullanması gereken ilaçlar verilmiyor.

Cezaevi Müdürüne iletmesine Adem Erdoğdu hala bir sonuç alamadı. Bu mağduriyeti sosyal medyada duyuran yakınları yetkililerden yardım bekliyor







