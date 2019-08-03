Samanyolu Haber /Gündem / Sakarya Cezaevinde 16 gündür hasta tutuklunun ilaçlarını vermiyorlar /03 Ağustos 2019 13:00

Sakarya Cezaevinde 16 gündür hasta tutuklunun ilaçlarını vermiyorlar

Türkiye’den her geçen gün bir yeni zulüm haberi gelmeye devam ediyor.

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 Yüzde 40 kalp yorgunluğu teşhisi bulunan  Adem Erdoğdu daha önce cezaevinde kalamaz raporu ile tahliye edilmiş ancak bir ihbar üzerine tutuklanmıştı. 

18 aydır  Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Adem Erdoğdu hayatını devam ettirmek için bir çok ilacı kullanmak zorunda. Ancak 16 gündür Erdoğdu'ya zorunlu olarak kullanması gereken ilaçlar verilmiyor.

Cezaevi Müdürüne iletmesine Adem Erdoğdu hala bir sonuç alamadı. Bu mağduriyeti sosyal medyada duyuran yakınları yetkililerden yardım bekliyor 




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