Samanyolu Haber /Gündem / Şakalaşıyorlardı... Bir anda faciayı yaşadılar /10 Mayıs 2019 03:00

Şakalaşıyorlardı... Bir anda faciayı yaşadılar

Bingöl'de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Yürek burkan görüntülerde şakalaşan kızların bir anda suya kapıldığı ve arkadaşlarının çığlık atarak yardım istediği yer alıyor.

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Olay, bugün merkez Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallesinin kesiştiği bölgede Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Çapakçur Deresi'ndeki köprü altında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başladı. Şakalaşan arkadaşlar dengelerini kaybedip suya duştu. Sudan çıkamayan iki kızı fark eden arkadaşları yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dereye giren itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile 2 kızın cansız bedenini çıkardı. Ardından ambulansa alınan Yılmaz ve Barca'nın cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


KIZLARIN SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan kızların dere kenarında oynarken son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kızlar şakalaşırken bir birini suya yatırıyor, bu sırada ikisi de sudan çıkamıyor. Diğer arkadaşları ise çığlık atarak yardım istiyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şakalaşıyorlardı... Bir anda faciayı yaşadılar Sonraki Haber >>

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada olay oldu

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada olay oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:32:24