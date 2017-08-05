Samanyolu Haber /Gündem / 'Şaka mısın sen?' /05 Ağustos 2017 18:33

'Şaka mısın sen?'

'Biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır' diyen AKP'li Ayhan Oğan'a bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Ancak Bahçeli hedef şaşırdı. AKP'nin 24 saattir Oğan'la ilgili tek kelime etmediğini unutan ve 'F..' ağzı' diyerek Hizmet Hareketi'ni hedef alan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır" dedi. Oysa Erdoğan Bahçeli'nin sosyal medyadaki açıklamasından bir kaç saat önce “18 Mart 1915’i yaşamadınız bunu okuyorsunuz ama 15 Temmuz’u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı.” sözleriyle Oğan'a bir anlamda destek vermişti.

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Twitter’dan yaptığı açıklamalar şöyle:

“Son günlerde cereyan eden sansasyonel ve milli bünyeye operasyon niteliğindeki vakaların birbiriyle doğrudan,en azından dolaylı bağı vardır. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, başında sarık bulunan bir meczup eline aldığı tahra ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne saldırdı. Mezkur alçak provokasyon haklı ve meşru bir infial ve tepkinin önünü açtı. Unutulmasın ki Atatürk; Türkiye'dir, Cumhuriyet'tir, devlettir. Atatürk “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünün mimarı, “Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur”, seslenişinin mucididir.

BİR MÜPTEZEL DURDUK YERDE YENİ DEVLETTEN BAHSETTİ

Tartışmalar alev alev her yanı sarmışken, görüş ayrılıkları her tarafa sıçramışken bir müptezel durduk yere yeni bir devletten bahsetmiştir. Doğrusunu isterseniz, bu meçhul ve müphem şahsiyetin hezeyanını ciddiye almak, dikkate değer bulmak beyhudedir, emek ve zaman israfıdır.

SAYIN CUMHURBAŞKANI’NIN CEVAP VERMESİ DOĞRU OLANDIR

Neymiş; “15 Temmuz'dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka, “beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğan'mış.” 16 Nisan Halkoylamasından önce, Cumhurbaşkanı'nın bir başdanışmanı “halk kendi devletini kurmak için adım atıyor” demişti, hatırladınız mı? Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir.

YENİ DEVLET KURULUYOR DEMEK HEDEFTEKİ DEVLETİN YIKILIYOR İLANINI YAPMAKTIR

Bunun yanında bizim de söyleyeceğimiz pek çok şey vardır. Düşünce ve duruşumuz hiç kimseye, hiçbir odağa bağlı ve bağımlı değildir. İradesi olmayanın istikbali olmaz.İstikbal yoksa istiklal sadece hayaldir.Devlet ise irade,istikbal,istiklal demektir.Türk devleti böyledir. Devlet, milletin onuru, bekanın omurgası, birlikte yaşamanın ebedi onayıdır.Türk devlet geleneğinde milletin kaderi devletle bir ve aynıdır. Yeni bir devlet kuruluyor demek, ortada bir eskinin varlığını önce kabul,ardından da hedefteki devletin yıkıldı yıkılıyor ilanını yapmaktır. 15 Temmuz FETÖ'nün darbe teşebbüsü, buna karşı Türk milletinin göstermiş olduğu muhteşem direniş ve mücadele destanıdır. Bu açık gerçektir. 15 Temmuz'da Türk devletinin bekası korunmuş, 16 Nisan Halkoylamasıyla hükümet etme sistemi değiştirilmiş, devlet güçlendirilmiştir.

FETÖ AĞZI

Yeni bir devlet kuruyoruz ağzı kirli bir FETÖ ağzı, aynı zamanda manda ve himaye arayan ihanet ortaklarının karanlık bir arayışıdır. 15 Temmuz'da paralel devlet yapılanmasının hain emelleri deşifre olmuştu.Yeni devlet; paralel devlet hasretini çeken köksüzlerin çağrısıdır. Devlet birdir, milletin siyasi ve idari mecmuudur, Türk tarihinin şeref mahsulüdür, ismi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Öyle de kalacaktır. 15 Temmuz'da devlet yıkımdan kurtarılmıştır. Millet işgalden mahfuz tutulmuştur.Yeni devlet kuruyoruz lafı FETÖ'ye uzatılmış zeytin dalıdır. Devlet; milletin namusuna emanet edilmiş yaşayan, milli hafızayı taşıyan, milli haysiyeti savunan şuur, gurur ve ruhtur. Hainler anlayamaz. 15 Temmuz'u basamak yaparak, 16 Nisan'ı bahane ederek yeni devlet, yeni kurucu amacında olan varsa, aklını başına, ayağını da denk alsın.

TÜRK DEVLETİNİN ESKİSİ YENİSİ OLMAZ

Türk devletinin yenisi, eskisi olmaz. Türkiye Cumhuriyeti mesela Göktürklerin, mesela Büyük Selçuklunun devamı, bu çağdaki adıdır. Rota aynıdır.Kaynak aynıdır.Kurucu kahramanlar isim isim farklı olsa da cephe cephe, dalga dalga büyüyen Türk devletinin şeref payeleridir. 1923, 1299 Söğüt mirasından bir kopuş değil,bilakis ve bilahare daha güçlü bir eklemleniştir. Devletle oynamak küresel devlere yem olmaktır.”

ERDOĞAN'DAN OĞAN'A ÜSTÜ KAPALI DESTEK

Bahçeli AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'a had bildirmesi için Erdoğan'ı işaret etti. Oysa Erdoğan Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan sadece saatler önce konuşmuş ve konuyla ilgili tek kelime etmemişti. Dahası Diyanet’in yaz eğitim programında konuşan Erdoğan “18 Mart 1915’i yaşamadınız bunu okuyorsunuz ama 15 Temmuz’u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı.” sözleriyle kavgada safını çok net seçmişti.

SOSYAL MEDYADA BAHÇELİ'YE BÜYÜK TEPKİ

Bahçeli'nin Erdoğan ve AKP'nin yaşananlarda sorumluluğu yok gibi gösterme çabasına sosyal medyada büyük tepki var. MHP liderinin tweetlerine gelen yorumlardan bazıları şöyle:












<< Önceki Haber 'Şaka mısın sen?' Sonraki Haber >>

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan: Beğenin beğenmeyin biz yeni bir devlet kuruyoruz

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:09:18