'Şaka mısın sen?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Twitter’dan yaptığı açıklamalar şöyle:







“Son günlerde cereyan eden sansasyonel ve milli bünyeye operasyon niteliğindeki vakaların birbiriyle doğrudan,en azından dolaylı bağı vardır. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, başında sarık bulunan bir meczup eline aldığı tahra ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne saldırdı. Mezkur alçak provokasyon haklı ve meşru bir infial ve tepkinin önünü açtı. Unutulmasın ki Atatürk; Türkiye'dir, Cumhuriyet'tir, devlettir. Atatürk “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünün mimarı, “Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur”, seslenişinin mucididir.





BİR MÜPTEZEL DURDUK YERDE YENİ DEVLETTEN BAHSETTİ





Tartışmalar alev alev her yanı sarmışken, görüş ayrılıkları her tarafa sıçramışken bir müptezel durduk yere yeni bir devletten bahsetmiştir. Doğrusunu isterseniz, bu meçhul ve müphem şahsiyetin hezeyanını ciddiye almak, dikkate değer bulmak beyhudedir, emek ve zaman israfıdır.





SAYIN CUMHURBAŞKANI’NIN CEVAP VERMESİ DOĞRU OLANDIR





Neymiş; “15 Temmuz'dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka, “beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğan'mış.” 16 Nisan Halkoylamasından önce, Cumhurbaşkanı'nın bir başdanışmanı “halk kendi devletini kurmak için adım atıyor” demişti, hatırladınız mı? Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir.





YENİ DEVLET KURULUYOR DEMEK HEDEFTEKİ DEVLETİN YIKILIYOR İLANINI YAPMAKTIR





Bunun yanında bizim de söyleyeceğimiz pek çok şey vardır. Düşünce ve duruşumuz hiç kimseye, hiçbir odağa bağlı ve bağımlı değildir. İradesi olmayanın istikbali olmaz.İstikbal yoksa istiklal sadece hayaldir.Devlet ise irade,istikbal,istiklal demektir.Türk devleti böyledir. Devlet, milletin onuru, bekanın omurgası, birlikte yaşamanın ebedi onayıdır.Türk devlet geleneğinde milletin kaderi devletle bir ve aynıdır. Yeni bir devlet kuruluyor demek, ortada bir eskinin varlığını önce kabul,ardından da hedefteki devletin yıkıldı yıkılıyor ilanını yapmaktır. 15 Temmuz FETÖ'nün darbe teşebbüsü, buna karşı Türk milletinin göstermiş olduğu muhteşem direniş ve mücadele destanıdır. Bu açık gerçektir. 15 Temmuz'da Türk devletinin bekası korunmuş, 16 Nisan Halkoylamasıyla hükümet etme sistemi değiştirilmiş, devlet güçlendirilmiştir.





FETÖ AĞZI





Yeni bir devlet kuruyoruz ağzı kirli bir FETÖ ağzı, aynı zamanda manda ve himaye arayan ihanet ortaklarının karanlık bir arayışıdır. 15 Temmuz'da paralel devlet yapılanmasının hain emelleri deşifre olmuştu.Yeni devlet; paralel devlet hasretini çeken köksüzlerin çağrısıdır. Devlet birdir, milletin siyasi ve idari mecmuudur, Türk tarihinin şeref mahsulüdür, ismi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Öyle de kalacaktır. 15 Temmuz'da devlet yıkımdan kurtarılmıştır. Millet işgalden mahfuz tutulmuştur.Yeni devlet kuruyoruz lafı FETÖ'ye uzatılmış zeytin dalıdır. Devlet; milletin namusuna emanet edilmiş yaşayan, milli hafızayı taşıyan, milli haysiyeti savunan şuur, gurur ve ruhtur. Hainler anlayamaz. 15 Temmuz'u basamak yaparak, 16 Nisan'ı bahane ederek yeni devlet, yeni kurucu amacında olan varsa, aklını başına, ayağını da denk alsın.





TÜRK DEVLETİNİN ESKİSİ YENİSİ OLMAZ





Türk devletinin yenisi, eskisi olmaz. Türkiye Cumhuriyeti mesela Göktürklerin, mesela Büyük Selçuklunun devamı, bu çağdaki adıdır. Rota aynıdır.Kaynak aynıdır.Kurucu kahramanlar isim isim farklı olsa da cephe cephe, dalga dalga büyüyen Türk devletinin şeref payeleridir. 1923, 1299 Söğüt mirasından bir kopuş değil,bilakis ve bilahare daha güçlü bir eklemleniştir. Devletle oynamak küresel devlere yem olmaktır.”





ERDOĞAN'DAN OĞAN'A ÜSTÜ KAPALI DESTEK





Bahçeli AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'a had bildirmesi için Erdoğan'ı işaret etti. Oysa Erdoğan Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan sadece saatler önce konuşmuş ve konuyla ilgili tek kelime etmemişti. Dahası Diyanet’in yaz eğitim programında konuşan Erdoğan “18 Mart 1915’i yaşamadınız bunu okuyorsunuz ama 15 Temmuz’u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı.” sözleriyle kavgada safını çok net seçmişti.





SOSYAL MEDYADA BAHÇELİ'YE BÜYÜK TEPKİ





Bahçeli'nin Erdoğan ve AKP'nin yaşananlarda sorumluluğu yok gibi gösterme çabasına sosyal medyada büyük tepki var. MHP liderinin tweetlerine gelen yorumlardan bazıları şöyle:















































