Sahurda ne yemeli?





Ramazan ayının gelmesiyle beraber her yıl olduğu gibi bu yılda hangi yiyeceklerden uzak durulmalı, tokluk hissi için ne yapılmalı soruları gündemde.





Uzmanlar, tokluk hissi vereceğinden sahur sofrasında protein yönünden güçlü olan gıdaların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.





Tuz oranı yüksek olan salam, sucuk, sosis, pastırma ve zeytin gibi yiyeceklerden de sahur sofrasında uzak durulmalı. Sahurda yiyeceğiniz birkaç dilim tam buğday ekmeği ise vücudunuzun ihtiyacı olan karbonhidrat gereksinimini karşılayacaktır. Ayrıca sahurda en az 2 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.





Çörekotu





Ramazan’da tüketilmesini önerilen baharatların başında geliyor. Salataya veya yoğurda eklenerek tüketildiğinde hem doygunluk hissi verir hem de vücuda zindelik kazandırır. Maydanoz, dereotu, nane, fesleğen gibi yeşilliklerle hazırlayacağınız bir sahur kahvaltısına serpeceğiniz çörekotu, kilo kontrolünüzü sağlamanın yanı sıra mide ve bağırsak sisteminin desteklenmesinde etkili olur.





Yumurta





Anne sütünden sonra en kaliteli protein olmasının yanı sıra uzun süreli doygunluk hissi vermesi, sahur sofralarında yumurtayı önemli kılıyor. Yumurta kan şekeri kontrolü de sağlayarak tok hissetmeye yardımcı oluyor.





Peynir





Her sahurda en az 60 gr. peynir tüketilmeli.





Süt





İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde mutlaka 2 bardak süt içilmeli. D vitamini ve kalsiyum deposu olan süt açlık hissini önleyecektir.





Tam buğday ekmeği





Beyaz ekmekler yerine tam buğday ekmeklerini tercih etmeli. Hem daha tok tutarlar hem de B grubu vitaminlerce daha zengindirler.





Sebze





Sebzeyi sahurda mutlaka bulundurmak gerekir. Bolca sebze, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılaması bakımından önemli.





Kefir





Kefir fermente edilmiş süt ürünüdür. Laktoz intoleransı olan, mide problemleri olan kişiler tarafından da rahatlıkla tüketilebildiği için kıymetlidir. Yoğurttan daha yoğun olan probiyotik muhtevası ile bağırsaktaki iyi huylu bakterilerin artmasına yardımcı olur, kötü huylu bakterilerin yerleşmesini önler.





Tarçın





Ramazan ayında kan şekerinin dengelenmesi, kolesterol seviyesinin düşürülmesi isteniyorsa her gün düzenli olarak silme bir çay kaşığı kadar tarçın tüketilebilir. Tarçın yemek sonrasında tüketildiğinde insülin tırmanışlarını engelleyerek, açlık hissini bastırır.





Ceviz





Yağlı tohumlar besinlerin mideden geçiş hızını yavaşlatarak tokluk hissinin uzamasına sebep olur. Bu sebeple sahurda; ceviz ve fındık gibi yağlı besinleri tüketebilirsiniz.