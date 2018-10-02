Sahtekarlığı tescilli Koza-İpek bilirkişisi rektör yapıldı

AKP iktidarının, Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in iade talebi üzerine, İngiltere Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalar geçen hafta tamamlandı. Yargıç, kararını gerekçeleriyle birlikte 28 Kasım 2018’de açıklayacak.





2015 yılında hukuksuz bir şekilde Koza İpek Holding’e kayyım atanmasına gerekçe gösterilen sahte bilirkişi raporunu hazırlayan Şafak Ertan Çomaklı ise geçtiğimiz Eylül ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Anadolu Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Koza-İpek Holding’e yönelik raporu hazırladığı dönemde Çomaklı’nın dolandırıcılıktan ağır cezada yargılanıp hapis cezası aldığı da ortaya çıkmıştı.





Anadolu Üniversitesi’nin yeni rektörü Çomaklı daha önce Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’de müdürlük görevi yapıyordu.





Koza İpek Holding’e el konulduğu 2015 yılında daha sonra OHAL döneminde kapatılan Zaman Gazetesi, Şafak Ertan Çomaklı ile ilgili şu haberi yapmıştı.





“Koza İpek için rapor hazırlayan bilirkişi dolandırıcı çıktı”





“Koza İpek Holding’e kayyum atanmasına gerekçe gösterilen bilirkişi raporunu hazırlayan Şafak Ertan Çomaklı’nın dolandırıcılıktan ağır cezada yargılanıp hapis cezası aldığı ortaya çıktı.





Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Mehmet Soydan’ı Kırgızistan’dan araba getirme vaadiyle kandıran Çomaklı, 2 yıl hapis cezası almış.





Koza İpek Holding’in yönetimine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen skandal bilirkişi raporunu hazırlayan Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü AKP’li Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yla ilgili yeni skandallar ortaya çıktı. Çomaklı’nın 2007 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Mehmet Soydan’ı Kırgızistan’dan araba getirme vaadiyle parasını alıp geri vermeyerek dolandırdığı, bu sebeple ağır cezada yargılanıp 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Çomaklı’nın cezasının dava zaman aşımı sebebiyle Yargıtay tarafından ortadan kaldırıldığı da ortaya çıktı.





Çomaklı’nın dayısı olmadığı halde dayısı olarak tanıttığı suç ortağı Cenap Gerçek’in bu suçlama sebebiyle 4 ay cezaevinde yattı. dolandırıcılıktan ağır cezada yargılanıp ceza alan Çomaklı’nın bilirkişi olarak atanmaması gerekirken Koza İpek Holding’e yönelik soruşturmaya kim tarafından ve nasıl bilirkişi olarak atanabildiği ise soru işaretlerine yol açtı.





Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi MYO’da öğretim görevlisi olarak çalışan Mehmet Soydan, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Ahmet Karaarslan’ın asistanı Şafak Ertan Çomaklı ile dayısı olarak tanıttığı Cenap Gerçek’in kendisini dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda Çomaklı ve Gerçek hakkında dolandırıcılıktan ceza davası açıldı. Cenap Gerçek 2004 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada şikayetçi Mehmet Soydan 1999 yılında otomobilini sattığını, yeni araba almak için baktığı sırada Prof. Ahmet Karaarslan vasıtasıyla Şafak Çomaklı’yla tanıştığını söyledi. Çomaklı’nın kendisine “Dayım Cenap Gerçek Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapıyor. Arada sırada iş için Kırgızistan’a gidiyor ve buradan istek üzerine araba getiriyor.” dediğini belirten Soydan, kendisine de araba getirtmesi için Şafak Çomaklı’nın dayısı olarak tanıttığı Cenap Gerçek’in hesabına 12 bin dolar yatırdığını söyledi.





Soydan’ın ifadesine göre Çomaklı’nın “15 gün içinde araç gelecek.” demesine rağmen bir ay geçtiği halde gelmemesi üzerine hocası Prof. Dr. Ahmet Karaarslan Çomaklı’ya cep telefonundan mesaj göndererek parayı iade etmemeleri durumunda savcılığa şikayet edeceğini söyledi. Bu mesajdan bir gün sonra Çomaklı, babasıyla birlikte Karaarslan’ın yanına geldi. Babası “Olmuş bir kere parayı biz ödeyelim.” vaadinde bulundu. Ancak buna rağmen para yine ödenmedi. Şikayetçi öğretim görevlisi Soydan bunun üzerine Şafak Çomaklı ve Cenap Gerçek hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Sanık Cenap Gerçek mahkemede yaptığı savunmada ortaokuldan arkadaşı olan ve İstanbul’da bir iki defa yanına gelen Şafak Çomaklı’nın bir gün kendisini arayarak “Hesabına bir miktar döviz gelecek.” dediğini ve hesabına gelen 8 bin 500 dolar ile 5 bin 790 Alman Markı’nı Kapalıçarşı’da bozdurup komisyon bile almadan Çomaklı’ya verdiğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.





Çomaklı da savunmasında Gerçek’in beyanlarının doğru olmadığını iddia ederek suçlamalarını kabul etmedi. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Mayıs 2007’de görülen duruşmada Çomaklı ve Gerçek’in müşteki Mehmet Soydan’ı araba getirme vaadiyle parasını alarak dolandırdıkları kararına vardı ve her iki sanığın 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 125 gün adli para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. Karar sanıklar tarafından Yargıtay’a götürüldü. Yargıtay, 2010’da zamanaşımı süresi dolduğu için mahkemenin kararını bozdu ve dava düştü. Çomaklı ve Gerçek, mahkemenin verdiği hapis ve para cezasından zamanaşımı sebebiyle kurtuldu.





TR724