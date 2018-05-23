Samanyolu Haber /Gündem / Sahtekarlığı ortaya çıkınca değil listede adı olmayınca hayata küstü... /23 Mayıs 2018 15:40

Sahtekarlığı ortaya çıkınca değil listede adı olmayınca hayata küstü...

16 Temmuz 2016 gecesi bir hafriyat kamyonunda çekilmiş fotoğrafıyla gündeme oturarak '15 Temmuz gecesinin simgesi' haline gelen ve AKP’den milletvekili adaylığı başvurusu yapan Şerife Boz, listede yer almayınca hayata küstü.

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16 Temmuz akşamı çekilen fotoğrafı medyada ’15 Temmuz gecesi’ çekilmiş gibi gösterilen ve geçtiğimiz ay AKP İstanbul İl Başkanlığına yaptığı “AKP’den milletvekili aday adaylığı” için başvurusu tartışmalara konu olan Şerife Boz, 24 Haziran için umduğunu bulamadı.

Sözcü Gazetesi umduğunu bulamayan  Şerife Boz’un peşine düştü Ama kendisine ulaşamadı 
EVİNDEN ÇIKMIYOR, TELEFONLARA BAKMIYOR
Şerife Boz, AKP tarafından YSK’ya sunulan 600 kişilik listeye giremedi. Pazartesi gününden beri evinden dışarı çıkmadığı öğrenilen Boz, telefonlarına da çıkmıyor.

Şerife Boz’un telefonuna çıkan eşi ise Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Konuyla ilgili konuşmak istemiyoruz, her şey nasip kısmet. Artık rahatsız edilmek istemiyoruz” dedi.
Sözcü’ye konuşan Kağıthane Çeliktepe’deki komşuları ise “Şerif hanımı iki gündür sokakta görmedik” dediler.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz akşamı eşine ait hafriyat kamyonunun direksiyonunda görüntülenen Şerife Boz kısa süre içerisinde 15 Temmuz direnişinin simgesi haline dönüşmüştü.
Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi haline gelen Nene Hatun’a bile benzetilen Şerife Boz’un söz konusu fotoğrafının 15 Temmuz’da değil 16 Temmuz akşamı çekildiği ise onun milletvekilliği başvurusunun ardından ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz şehit yakınları Boz’u “Sahketarlıkla” suçlamış, simge fotoğrafı çeken fotomuhabiri de “Ben o kareyi 16 Temmuz’da çekmiştim” açıklamasında bulunmuştu.
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