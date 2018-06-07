Samanyolu Haber /Gündem / Sahte polisler 6 polisi dolandırdı /07 Haziran 2018 10:53

Sahte polisler 6 polisi dolandırdı

Polisler, üye oldukları ve silah alım satımı yapılan sitede sahte meslektaşlarının mağduru oldu. Silah almak için sahte polislere para gönderen 6 gerçek polis dolandırıldı.

SHABER3.COM

Sözcü'nün haberine göre özellikle polislerin silah değişimi yapmak ya da satmak için üye oldukları internet sitesine, dolandırıcılar da musallat oldu.

İnternet sitesine üye olan ve ele geçirdikleri gerçek polis kimlik kartlarıyla kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, siteye ilan verdi. İlanları gören İstanbul'da görevli 6 polis, beğendikleri silahları almak için sahte polislerle iletişime geçti.
Dolandırıcılar güven vermek için silah almak isteyen polislere daha önce ele geçirdikleri sicil numaralarını gönderdi. Polis tanıtım kartı ve sicil numaralarının gerçek olduklarını teyit eden polisler, dolandırıcılarla anlaşmaya vardı. 6 polis, dolandırıcıların belirledikleri banka hesap numarasına anlaşmaya vardıkları miktarda para yatırdı. Ancak bekledikleri silahlar belirtilen sürede gelmedi. Polisler, anlaşmaya vardıkları kişilerin telefonlarının da kapalı olduğunu fark edince dolandırıldıklarını anladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu şekilde polislerle birlikte 15 kişinin dolandırıldığı ortaya çıkınca savcılık devreye girdi. Başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. İki şüpheli, "Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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