Samanyolu Haber /Gündem / Sahte MİT'çi insan kaçakçısını dolandırdı, kaçakçı polise başvurdu /02 Ağustos 2018 11:59

Sahte MİT'çi insan kaçakçısını dolandırdı, kaçakçı polise başvurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelip, "Ben insan kaçakçısıyım. Bir kişi beni MİT'çiyim diye dolandırdı" diye ihbarda bulunan bir şahsın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Emniyet güçleri, sahte MİT'çiyi, kız arkadaşı ile birlikte yakaladı. Hem insan kaçakçısı hem de onu dolandıran sahte MİT'çi Emniyet'te sorguya alındı.

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Polisi harekete geçiren olay, insan kaçakçılarının şikayeti üzerine meydana geldi.

Sözcü'de yer alan iddiaya göre, kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan F.Y., göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen B.Ö.'yle buluşarak "İstihbarattan geliyorum. Bundan sonra bu işleri senin üzerinden biz yürüteceğiz. Devlet özel olarak görevlendirdi" dedi. Daha sonra ise B.Ö. ve adamlarını Bodrum'a götürdü.

20 BİN LİRA ALDI

Sahte MİT görevlisi iddiaya göre kaçakçılıktan elde edilen paranın yarısını kendilerinin alacağını söyledi. F.Y. B.Ö.'den 20 bin lira alarak İstanbul'a döndü.

Parayı alan F.Y. daha sonra ise telefonla aradığı B.Ö.'den yeniden para istedi. Bunun üzerine durumdan rahatsız olan B.Ö. emniyete giderek sahte MİT'çiden şikayetçi oldu.

B.Ö.'yü insan kaçakçılığı yaptığı için gözaltına alan polis, onun şikayeti üzerine de şüpheliyi takibe aldı.

Çalışmaların ardından F.Y.'nin Küçükçekmece'deki evine baskın düzenlendi. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda sahte MİT kartı ve sahte Başbakanlık Koruma Şube Müdürlüğü kartıyla 1 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Sahte MİT'çi gözaltına alınırken, kız arkadaşının da üzerinde Dışişleri Bakanlığı Yabancı Misyon Yakını kimlik kartı bulundu.
Kartın sahte olduğu anlaşılınca F.Y.'nin kız arkadaşı hakkında da işlem yapıldı.

ADLİ KONTROL

Dolandırıcılık, sahtecilik ve silah kanununa muhalefetten gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. F.Y. halkında adli kontrol hükmü uygulandığı öğrenildi.
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