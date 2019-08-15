Sahte kimliklerle 7 bin 195 şirket açılmış, bakanlık seyretmiş

Yapılan denetimlerde 7 bin 195 şirketin başkalarının kimlikleri kullanılarak açıldığını belirlendi. Şirketlere kısıtlama getirilirken, tespit edilemeyen şirketlerin varlığı kimliğini kaybedenleri ürkütüyor.





Çalınan, kaybolan kimlikleri kullanarak sahte şirket açıp vatandaşları borçlandıranların sayısı giderek artıyor. Gelen şikayetler sonrasında bu konudaki denetimleri sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerde 7 bin 195 şirketin başkalarının kimlikleri kullanılarak açıldığını tespit etti.





SIKI DENETİME RAĞMEN 7 BİN ŞİRKET KURULMUŞ





CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun çalınan veya kaybolan kimliklerle kurulan şirket sayısı ile ilgili soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yanıt verdi. Bakan Pekcan, yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 195 kişinin çalıntı kimlikle şirket kurduğunun tespit edildiğini ifade etti. Şirket kuruluşunda artık birçok karşılaştırma yapıldığını dile getiren Pekcan, fotoğraf karşılaştırılması ve bilgi sorulması ile kişinin doğru kişi olup olmadığının kontrol edildiğini kaydetti.





KİMLİK KISITLAMASI KONULABİLİYOR





Bu şirketlerle ilgili “kısıtlama kararı” alındığını aktaran Bakan Pekcan, vatandaşların kendi adlarına şirket kurulmaması için kısıtlama kararı aldırabileceğinin altını çizdi. Pekcan, “Kişiler, bir dilekçe ve kimlik bilgileri ile ticaret sicili müdürlüklerine başvurarak kendileri için MERSİS’e ‘Çalıntı/Sahte Kimlik kısıtı’ koydurabilmektedirler” dedi. Pekcan, isteyenlerin de ortağı veya yetkilisi oldukları şirketlere ilişkin bilgileri bakanlığın internet sayfasından sorgulayabileceklerini kaydetti.