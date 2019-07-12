Samanyolu Haber /Gündem / Sahte diploma iddiası Avrupa'da /12 Temmuz 2019 20:22

Sahte diploma iddiası Avrupa'da

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türkiye’deki hukuk yollarının tükendiği gerekçesiyle AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili tartışmayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.

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HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lisans diploması olmadığını ve sunduğu replikaların da birbirinden farklı olduğunu kaydetti. 2015 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın işlem yapmaması üzerine de HKP bu kez konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı.

‘İVEDİ İNCELEME’ TALEBİYLE BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi’nin de başvuru hakkında “Kabul edilmezlik” kararı vermesinin ardından HKP avukatları Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Doğan Erkan konuyu bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı. Konunun tüm ülkeyi ve evrensel hukuku ilgilendirmesi sebepleriyle hem “Etkili Başvuru Hakkı, İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü” hem de “Hakikati Bilme Hakkı” ihlalleri gerekçesiyle başvuran Parti avukatları, AİHM İçtüzüğü uyarınca “ivedi inceleme” de talep ettiler.
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