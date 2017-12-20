Samanyolu Haber /Gündem / Sahte delil üretmek yerine,Asıl katilleri bulun... /20 Aralık 2017 00:59

Sahte delil üretmek yerine,Asıl katilleri bulun...

Fethullah Gülen’in avukatlarından Nurullah Albayrak, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un cinayet sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmaya dahil edilmeye çalışılan müvekkiliyle ilgili açıklama yaptı.

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 Haberlerde ‘Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ı, Gülen’in tanımama ihtimalinin yok’ iddialarını değerlendiren Albayrak, “Sn Gülen’in Altıntaşı’ı tanımama ihtimali yokmuş da, şifreyi deneme yanılma yoluyla kırmışlar da, tüm maillerini silmiş bir tane kalmış onda da Arapça korkma yazıyormuş da, o da beyin yıkama yoluymuş da… Bu zekayla başetmek gerçekten zor!” ifadelerini kullandı.

Bu zamana kadar Hizmet Hareketi’nin maruz kaldıkları onca zulme rağmen en küçük şiddet eylemine yönelmediğini hatırlatan Albayrak, “En temel hukuk ilkelerinden biri olan ‘masumiyet karinesi’ yok kabul edilerek, medya organları ve savcılık tarafından Hizmet Hareketi mensupları ‘uydurulmuş belgelerle’ ya da ‘gerçek dışı iddialarla’ suçlu ilan edilmeye çalışılmaktadır. Ne Sayın Gülen’in ne de Hizmet Hareketinin suikastla, cinayetle ya da şiddet hareketleriyle ilgisi ve irtibatı olamaz” dedi.

Albayrak, “Yargı mensuplarını gerçek dışı iddiaları ve sahte delilleri üretmeyi bırakarak asıl katilleri bulmaya davet ediyoruz.” dedi.

Albayrak’ın açıklaması şöyle;


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