Samanyolu Haber /Teknoloji / Sahte Apple Store yaptılar, 50 kişi iPhone X sırası bekledi /03 Kasım 2017 11:35

Sahte Apple Store yaptılar, 50 kişi iPhone X sırası bekledi

Bir metro istasyonunu New York'taki Apple Store'a benzeten bir ekip, iPhone X satın almak isteyen Apple hayranlarının metro istasyonu önünde kuyruk olmasına sebep oldu.

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Bir metro istasyonuna Apple amblemi yapıştırarak, istasyonun Apple Store gibi gözükmesini sağlayan ekip, iPhone X satın almak isteyen müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Metro istasyonu önünde yaklaşık 50 kişinin sıra olduğu görüldü.

Sırada bekledikten sonra, Apple Store olduklarını düşündükleri metro istasyonuna inen müşterilere olayın şaka olduğu söylenerek bir Apple paketi hediye edildi. Karşılığında, yukarı çıktıklarında gerçekten Apple'dan alışveriş yapmış gibi mutlu davranmaları istenen insanlar, kuyruktaki kişilerin de sırada beklemeye devam etmesini sağladı.
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Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

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