'Şahitlerim tutuklanma korkusuyla gelemiyor'

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve geçtiğimiz mart ayında New York’tan ayrılırken JFK havalimanında tutuklanan Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, jürili duruşmaların başlamasına 5 hafta kala, dava için hazırlanan kanıtların davanın ‘potensiyel’ şahitlerine ve davayla ilgili kişilere gösterebilmek için daha önce konmuş olan ‘gizlilik’ kararının kaldırılması eğer bu mümkün değilse ‘yumuşatılmasını’ talep etti.





Washington Hattı sitesinin haberine göre davanın kanıtlarının sadece savunma avukatlarının görmesi ve bunun dışında hiç kimsenin görmemesi yönündeki karar Haziran 19’da mahkeme başkanı Richard Berman tarafından çıkarılmıştı.





‘Şahitler’ isimlerini vermekten korkuyorlar





Savunma ayrıca şahit olarak göstermek istedikleri kişilerin isimlerini vermekten korktuklarını ifade etmekteler. Daha önce savunmanın şahit göstermek istedikleri kişilerin tutuklanma korkusuyla ABD’ye gelmek istemedikleri bildirilmişti. Bu şartlarda savunmanın istediği şahitlerin korkudan dolayı davaya ne isimlerini vermek ne de ABD’ye gelmek istedikleri görülüyor.





Atilla şu anda kendi davasının Reza Zarrab’ın davasından ayrılmasını talep ediyor ve bu dava ile ilgili süreç devam ediyor.





Dava ile ilgili yarım milyon civarında kanıt olduğu bir yıl önceki duruşmalarda öğrenilmişti.





Mahkemeye yeni sunulan dilekçenin eklerinden birinde New York Times’da 14 ekim tarihinde yayınlanan ve Zarrab davasının neden Erdoğan’ı korkuttuğunu anlatan yazı da yer aldı. O yazıda davanın an şüphelilerin Erdoğan’ın bizzat tanıdığı ve ilgili olduğu kimselerden oluştuğu yazılmıştı.





Mahkeme, 19 Haziran tarihinde Zarrab kanıtlarının savunma avukatları dışında şahitler veya dava ile ilgili başka partilere gösterilmemesi kararı, yani bir nevi ‘gizlilik’ kararı almıştı.





Atilla’nın savunma avukatları şimdi kendi şahitlerine kanıtları veya tapeleri dinletebilmek için bu gizlilik kararının yumuşatılmasını istiyor.





Talebin Zarrab’ın değil de Atilla’nın avukatlarından gelmesi dikkat çekti.





Washington Hattı