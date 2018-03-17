'Şahin Alpay kararında organize işler' diyen Altıparmak Twitter hesabından attığı tweetlerde aslında AİHM kararı öncesi önlem olan tahliye/ev hapsini değerlendirdi.

Kerem Altıparmak şunları yazdı:







1. AİHM'deki dosyadan Işıl Karakaş çekilince Ergin Ergül ad-hoc yargıç olarak atandı.





2. Ergül karşı oyunu yazmayınca AİHM kararı şubat sonunda yayımlanamadı 20 Marta kaldı.





3. AYM'ye 1.2.2018'de yapılan başvuru hemen Adalet Bakanlığına gönderildi





4. Adalet Bakanlığı vakit kaybetmemek için görüş bildirmeyeceğini söyledi.





5. 13.3.2018'de AYM 1. Bölüm konuyu Genel Kurula aktardı. Genel Kurul 2 gün içinde 18 sayfalık karar yazdı.





6. Önceki AYM kararını tanımayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 1 saat içinde hemen toplanıp karara uydu.





7. 13. Ağır Ceza Tahliye kararı verdi ama ev hapsiyle beraber.





8. Tabii süreç kendince uyanıklık üzerine inşa edilmişti ama atlanan bir husus var. Buzadji/Moldova kararında AİHM ev hapsini, tutukluluktan farklı görmüyor.





9. 3 gün kaldı bir itirazla onu da kaldırırlar artık!