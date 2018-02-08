Sahibinden kiralık Türk Telekom!

Özelleştirilmesinin ardından mali yapısı bozularak ciddi bir borç yükü altına sokulan Türk Telekom, İzmir’de aralarında Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan simge niteliğindeki binanın da bulunduğu çok sayıda binasını kiralamak için ilan verdi. EMO İzmir Şube Başkanı Mahir Ulutaş ilk özelleştirme ile gelen kaygılarının büyüdüğünü belirterek Türk Telekom’un kamu yararına özerk biçimde yönetilmesi için acilen adım atılması çağrısı yaptı.





2005’te yapılan özelleştirme ile birlikte Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini satın alan Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ), kendi borçlarını dahi ödeyemeyecek duruma geldi ve kurumu borç yükü altında bıraktı. Bir önceki yıl 862 milyon lira kâr eden şirket, 2016’da artan borçları nedeniyle 724 milyon liralık zarar açıkladı. Yarattığı borç yüküne karşı OTAŞ tasarruf yapmak için personel sayısını azaltmaya çalışırken, iletişim alt yapısını barındıran binaları ve çalışma ofislerini kiraya çıkarmaya başladı.





‘DENİZ CEPHELİ KİRALIK BİNA!’

Türk Telekom tarafından kiralık ilanı verilen gayrimenkul sayısı ülke genelinde 63 bina, 109 işyeri, 14 arsa ve 3 konuta ulaştı. İzmir’de de 13 bina ve 3 gayrimenkul bulunuyor. Söz konusu ilanlar arasında “İzmir’in En Gözde Bölgesinde, Deniz Cepheli Kiralık Bina” başlığı altında pazarlamaya çalışılan Cumhuriyet Meydanı’ndaki bölge müdürlüğü de yer alıyor. Ayrıca Balçova, Buca, Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk ve Çiğli ilçelerindeki binalar da kiralığa çıkarıldı.





Konuyla ilgili gazetemize konuşan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şube Başkanı Mahir Ulutaş ilk olarak personel azaltma girişimine değindi. Ulutaş, “Geçtiğimiz yıl bazı kadroları da tamamen kaldırmak, daha alt düzey bir kadroya indirmek gibi yöntemleri uygulayan Türk Telekom, çok sayıda EMO üyesi elektrik, elektronik ve haberleşme mühendisinin de mağdur olmasına neden oldu” dedi.





‘KAYGILARIMIZ BÜYÜYOR’

Türk Telekom’un özelleştirilmesi ile yalnızca işletme hakkının devredildiğini bilgisini veren Ulutaş devirden itibaren 21 yıllık sürenin sonunda alt yapısının geliştirilerek, kamuya devredilmesi gerektiğini hatırlattı. Ulutaş “Ülkemizin temel iletişim altyapısını barındıran ve bu alt yapının yönetildiği binaların kiraya verilmeye çalışılması, özelleştirme sürecinin başından beri taşıdığımız alt yapının geleceğine ilişkin kaygılarımızı büyütmektedir” dedi.





‘SORUMLUSU AKP İKTİDARI’

Türk Telekom’da yaşanan kaosun sorumlusunun iktidar olduğunu vurgulayan Ulutaş şunları söyledi: “AKP iktidarı tarafından Türk Telekom özelleştirmesinde rehinli hisselere alıcı, mülklere ise kiracı aranması noktasına kadar gelinmesine izin verilmiştir. İflas eden özelleştirme sürecinden vazgeçilerek, imtiyaz sözleşmesi başta olmak üzere Hazinenin her türlü hakkı kullanarak, telekomünikasyon altyapısının acilen güvence altına alınması çağrımızı yeniliyoruz. Temel telekomünikasyon alt yapısını yönetmesi nedeniyle ülke geleceği ve bilgi toplumuna dönüşüm için en önemli kurum olan Türk Telekom’un siyasi ve ticari baskılardan uzak, kamu yararına özerk biçimde yönetilmesi için acilen adım atılmalıdır.”