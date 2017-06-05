Samanyolu Haber /Gündem / Sahibinden.com'a soruşturma /05 Haziran 2017 15:49

Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu, sahibinden.com hakkında hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

Rekabet Kurulu tarafından yayınlanan duyuruya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.’nin hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri görüşen Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'nda yer alan duyurunun tam metni şöyle:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.’nin hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 04.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. "
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