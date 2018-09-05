Sahi bunlar o yolları kimin için yaptı?

Murat Muratoğlu / Sözcü

Fakirliğin resmini yapar mısın Abidin?





Seksen bir milyonluk ülkede ağustos ayında 26 bin 976 otomobil satılmış. Geçen yıl satılanın yarısı… İyi dedikleri ekonominin alametifarikası… Abidin, fakirliğin resmini yapar mı? Bence bu havada iyi bile satılmış. Satılanın çoğunu filo kiralama şirketleri almış. Lakin iki dev filo kiralama şirketi topu atmış!





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Yüz bin liranın altında elle tutulur sıfır otomobil kalmadı. Kredi faizleri de arttı. Vatandaş için otomobil almak çok uzaklarda kaldı. Sahi bunlar yolları kimin için yaptı? Amerikalı bir vatandaşın bizim beş katımız kazanıp 15 bin dolar verdiği arabaya biz 150 bin lira veriyorsak tabii ki bu satışlar düşer.





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