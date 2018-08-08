Samanyolu Haber /Gündem / Şahenk paralarını yurtdışına mı çıkarıyor? /08 Ağustos 2018 09:07

Şahenk paralarını yurtdışına mı çıkarıyor?

Bir süredir borçları için bankalarla görüşmede bulunan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, yeniden yapılandırma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Borçlarını yapılandırmak için bankalarla görüşmeyi sürdüren Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, “2 yıl faiz, 4 yıl anapara ve faiz ödemeli bir plan yaptık. 2.3 milyar Euro borca 3.6 milyar Euro teminat verdik. Yakın zamanda imzalanmasını bekliyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Jale Özgentürk'e konuşan Şahenk, "Bir kere gönül rahatlığıyla söyleyeyim; bankalarımıza hak hukuk çerçevesinde en doğru olan nakit akışlarını çıkarıp bir program sunduk. Bu analizler daha onlar incelemeye almadan arz edildi. Hüsnü Bey bu olayı çok yeni bir aşamaya getirdi. Borçlardan ne bir kesinti ne de iskonto istedik. Faizi piyasada neyse ona göre oluşmasına bakıyoruz. Söz konusu kredi portföyünün yapısını iki yıl faiz ödemeli, dört yıl anapara artı faiz ödemeli planladık. Burada teminatsız olan bankalarımız da vardı, hepsi yüzde yüz elliye yakın teminatlanmış da oluyor" ifadelerini kullandı.

Hüsnü Akhan ise bankalarla şu anda yeniden vadelendirmeye sokulan toplam kredi portföyünün bütün kredi portföyünün yüzde 42’sine tekabül ettiğini belirterek, “Borçlarımızın tamamını masaya koymuş değiliz. Şu andaki rakamlara göre beş şirketimizin altındaki yaklaşık 2.3 milyar Euro tutarındaki kredilerimizi yeniden vadelendirmeye tabii tutuyoruz. Ve bunlar için de yaklaşık 3.6 milyar Euro tutarında bir teminat havuzu ortaya koyuyoruz. İlave olarak Şahenk Ailesi’nin imzalarını veriyoruz. Bu programa çok inanıyoruz. Tahmin ediyorum en kısa zamanda artık bir imza aşamasına geleceğiz” dedi.

KAYNAKLARINI YURT DIŞINA MI ÇIKARIYOR?

“Bu tür yapılandırmalar normaldir. Dünyanın önemli şirketleri bile zaman zaman yapar. Hiç gocunmadım" diyen Şahenk, "Biz devam ediyoruz, girişimciliğin getirdiği risk yapısı için ilk hamleyi yapan olduk, yanlış anlaşıldı. Bizim dostlarımız bizim ne olduğumuzu bilir, memleketimize olan bağlılığımızı bilir. 12 yılda 9 milyar dolarlık yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımların yüzde 81’i memleketimizdedir. Yüzde 19’u da restoranlar olsun marinalar olsun yurt dışındadır” diye konuştu.

Şahenk, Türkiye’deki kaynaklarını yurt dışına çıkartmasına ilişkin ise, “Biz demiyor muyduk ki Türk şirketleri bölgesel güç olsun. Bunların olabilmesi için yurt dışına da yatırım yapabilmeniz lazım” dedi.
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