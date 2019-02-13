Samanyolu Haber /Ekonomi / Şahenk bir otelini daha sattı /13 Şubat 2019 12:12

Şahenk bir otelini daha sattı

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, satışa devam ediyor. Şahenk, modacı Tommy Hilfiger'le Miami'de ortak olduğu The Raleigh otelini 103 milyon dolara sattı.

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Garanti Bankası'ndaki yüzde 9.95'lik payını İspanyol ortağı BBVA'ya 3.3 milyar liraya satan Ferit Şahenk, moda devi Tommy Hilfiger ile ortak olmuştu. Şahenk ile Hilfiger, Miami South Beach'in klasik oteli The Raleigh'i satın almıştı. Ortaklar, bu ilk yatırımları için 35 milyon dolar ödemişti.

Odatv’nin haberine göre, Doğuş Grubu, modacı Tommy Hilfiger'le Miami'de ortak olduğu The Raleigh otelini 103 milyon dolara sattı. 

Otelin yeni sahipleri ise yine Türk-Amerikan ortaklığı. İsrail asıllı emlak yatırımcısı Michael Shvo ve Serdar Bilgili.
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