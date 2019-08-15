Samanyolu Haber /Gündem / Sahaya atlayan YouTuber serbest bırakıldı /15 Ağustos 2019 19:32

Sahaya atlayan YouTuber serbest bırakıldı

Süper Kupa Finali'nde sahaya atlayan kişi ile beraberindeki 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kişilere yurt dışı çıkış yasağı ve futbol maçlarını seyirden men cezası verildi.

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Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park’ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki 4 kişi haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

4 milyondan fazla takipçisi olan “Deli Mi Ne” adlı YouTube kanalının sahibinin de aralarında olduğu öğrenilen kişiler, İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılan Yılmaz ve o anın videosunu çektikleri belirlenen 4 kişi, savcılık tarafından “izinsiz sahaya girmek” ve “izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak” iddiasıyla yurt dışı çıkış yasağı ve ikamete yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ayrıca şüpheliler hakkında “futbol müsabakalarında seyirden men cezası” verildiği öğrenildi. 
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