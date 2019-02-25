Sahada 6 gol var galip yok!

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın golleri ilk yarıda gelirken, Fenerbahçe ikinci yarıda beraberliği sağladı.





Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını kaçıran Ricardo Quaresma'ya derbi mücadelesine yedek başlattı. Beşiktaş'ta son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesinde de orta sahanın sağında Jeremain Lens görev aldı. Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen ve hafta içindeki bazı antrenmanları kaçıran Oğuzhan Özyakup da yedek soyundu. Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Cyle Larin, yedek kulübesindeki isimler oldu.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinde takımını 6 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Yanal, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya deplasmanında Zenit karşısında çıkardığı ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.





Tecrübeli teknik adam, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Jailson, Eljif Elmas ve Andre Ayew'in yerine Volkan Demirel, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile Roberto Soldado'yu ilk 11'de görevlendirdi. Yanal, santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey'i maç kadrosuna almadı. Derbide 21 kişilik maç kadrosuna 11 yabancı alan ve bir hakkı daha bulunan Yanal, iki ismi de tercih etmeyerek, kadronun dışında bıraktı.





Beşiktaş, 10. dakikada Gökhan Gönül'ün golüyle derbide 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 18. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Burak Yılmaz ilk yarının son dakikalarında kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.





Fenerbahçe, 55. dakikada Zajc'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sadık Çiftpınar, 61. dakikada farkı bire indirdi: 3-2. Bu golle birlikte Fenerbahçe'nin kaleyi tutan 2 şutu da gol oldu. Maçtan kopmayan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada skoru eşitledi: 3-3.





Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca derbi 3-3 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş haftayı 40 puanla tamamlarken, Fenerbahçe 25 puana yükseldi.