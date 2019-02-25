Samanyolu Haber /Spor / Sahada 6 gol var galip yok! /25 Şubat 2019 23:22

Sahada 6 gol var galip yok!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe, 349. kez karşı karşıya geldikleri karşılaşmada 3-3 berabere kaldılar.

SHABER3.COM

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın golleri ilk yarıda gelirken, Fenerbahçe ikinci yarıda beraberliği sağladı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını kaçıran Ricardo Quaresma'ya derbi mücadelesine yedek başlattı. Beşiktaş'ta son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesinde de orta sahanın sağında Jeremain Lens görev aldı. Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen ve hafta içindeki bazı antrenmanları kaçıran Oğuzhan Özyakup da yedek soyundu. Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Cyle Larin, yedek kulübesindeki isimler oldu. 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinde takımını 6 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Yanal, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya deplasmanında Zenit karşısında çıkardığı ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Jailson, Eljif Elmas ve Andre Ayew'in yerine Volkan Demirel, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile Roberto Soldado'yu ilk 11'de görevlendirdi. Yanal, santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey'i maç kadrosuna almadı. Derbide 21 kişilik maç kadrosuna 11 yabancı alan ve bir hakkı daha bulunan Yanal, iki ismi de tercih etmeyerek, kadronun dışında bıraktı.

Beşiktaş, 10. dakikada Gökhan Gönül'ün golüyle derbide 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 18. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Burak Yılmaz ilk yarının son dakikalarında kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.

Fenerbahçe, 55. dakikada Zajc'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sadık Çiftpınar, 61. dakikada farkı bire indirdi: 3-2. Bu golle birlikte Fenerbahçe'nin kaleyi tutan 2 şutu da gol oldu. Maçtan kopmayan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada skoru eşitledi: 3-3.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca derbi 3-3 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş haftayı 40 puanla tamamlarken, Fenerbahçe 25 puana yükseldi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahada 6 gol var galip yok! Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın selamıyla gelip isim isteyen AKP'lilere ev sahibinden cevap: Fişlemek için mi?

Erdoğan'ın selamıyla gelip isim isteyen AKP'lilere ev sahibinden cevap: Fişlemek için mi?

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Bir askerin bayrak ile imtihanı

Bir askerin bayrak ile imtihanı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:01:34