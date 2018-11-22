Samanyolu Haber /Gündem / Sahada 1989 havası var, AKP'nin anketleri de kötü geliyor... /22 Kasım 2018 11:28

Sahada 1989 havası var, AKP'nin anketleri de kötü geliyor...

7 bin başvuruya karşın profili zayıf bulan AKP, illerde seçimi kazanacak aday bulmakta zorlanıyor. Parti dışındaki isimler ise ‘istifa ettirilmek’ten korkuyor.

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Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre 7 bin kişinin adaylık başvurusunda bulunmasına karşın profili zayıf bulan AKP yönetimi, bazı illerin belediye başkan adaylarının belirlenmesine karşın  birçok il ve önemli ilçelerde seçimi kazanabilecek aday bulmakta zorluk çekiyor. Özellikle muhalefetin elinde olan illerde, parti dışındaki isimlere götürülen adaylık teklifleri geri dönüyor. 

Sahada SHP’nin ANAP’a karşı zafer kazandığı 1989 yerel seçimlerine benzer bir hava olduğu kaydediliyor. Anketlerde genel oy oranının düşük geldiği, Ankara ve İstanbul’un kaybedilmesinin partiye etkisinin büyük olacağı kaydedilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP ile yeniden görüşmeye bu nedenlerle mecbur kaldığı değerlendirmesi yapılıyor.

Parti kulislerinde MHP ile görüşmeyi yeniden zorunlu kılan nedenler, illerde kazanabilecek güçlü aday arayışı, anket sonuçları ve sahadaki durumla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

-Aday bulmak zorlaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle muhalefetin elinde olan illerde tüm siyasi parti seçmenine sıcak gelebilecek ve kazanabilecek aday arayışına girdi. Mevcut belediye başkanlarının çoğunluğunun da değiştirilmesi yönünde bir kararlılık olunca aday bulmakta güçlük çekiliyor. Teklif götürülen isimler, çeşitli kaygılarla adaylığı kabul etmiyor. Bu kaygının en büyük nedeni, çok iyi hizmetler yapsa da en ufak bir başarısızlıkta belediye başkanlarının günah keçisi yapılarak, metal yorgunluğu gibi gerekçelerle istifalarının istenmesi.

-Aday profilleri zayıf: İki haftalık süreçte partiye belediye başkanı adaylıkları için 7 bin 100 kişi başvurdu. Bu rakam, geçmiş yıllara göre biraz daha fazla olmasına karşın aday profilleri oldukça zayıf. Kayseri ve Konya’nın da aralarında bulunduğu bazı illerde büyükşehir belediye başkan adaylığı için başvuranların sayısı 2-3’ü geçmiyor. İl başkanları, kendi adaylıklarını garantilemekle uğraştığı için ilçelere güçlü aday bulunmasıyla ilgilenmiyor.

-En düşük seçim olabilir: Parti, 2002 yılından beri hem genel hem de yerel seçimlerde hep birinci çıktı. Yerel seçimlerde belediye başkanlarının çoğunu kazandı. Bugüne kadar yerel seçimlerdeki oy oranı, her zaman genel seçimdeki oy oranının altında kaldı. 24 Haziran’da alınan yüzde 42’lik oy oranı düşünülürse, 31 Mart’ta bu oranın üstüne çıkılması mümkün gözükmüyor. Ekonomideki olumsuzluklar ve partinin de 17 yıllık yıpranmışlığı dikkate alınırsa en düşük oyun alınacağı kritik seçimlerden biri olması kaçınılmaz gözüküyor. Partinin yaptırdığı anketler de kötü geliyor. Sahada da SHP’nin ANAP’a karşı zafer kazandığı 1989 yerel seçimleri ile 2008 krizi sonrası gidilen 2009 yerel seçimleri öncesine benzer bir hava var. 

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