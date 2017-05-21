Sağlıkta en iyi ülkeler listesi belli oldu Listede Türkiye yok

İngiliz tip dergisi “The Lancet” tarafından dünya genelinde sağlık sistemi üzerine yapılan bir araştırmaya göre, sağlık sistemi en iyi olan ülkeler sıralamasında Hollanda 9 numarada.





200 ülkeyi kaplayan ve araştırmada özellikle 1990’dan bu yana en yüksek ve en düşük performans gösteren ülkeler arasındaki uçurumlar genişlediğine dikkat çekiliyor. Sağlık hizmetlerine hızlı erişimin de göz önünde bulundurularak hazırlanan listede ilk 20’de Avrupa ülkeleri dışında Avusturalya 6. sırada, Japonya 11. Kanada 17. sırada yer alıyor. İngiltere ise listede 30. sırada yer alırken Amerika 35. sırada. Listenin başında ise Andora en sonunda ise Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. Türkiye ise Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerin çok gerisinde kalarak 200 ülke arasında 79. olabildi.













HOLLANDA ZAMAN