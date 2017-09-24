Sağlıkta devrim: Ambulans helikoptere haciz!

Çanakkale’de, gerçek sahibi yerine aracıdan kiralanan ambulans helikoptere haciz konulması sonucunda, ulaşımı güç iki adaya sahip olan kent, hava ambulansından mahrum kaldı.





Çanakkaleözelhaber'in bildirdiğine göre, 8 Ağustos 2017 günü yaşanan skandal, çeşitli bahanelerle kamuoyundan saklandı.





NEDENİ AÇIKLANMADI "ARIZALANDI,BAKIMDA " DİYE GEÇİŞTİRİLDİ





Helikopterin "bugün yarın gelir" dendiği ve vatandaşın yanıltıldığının bildirildiği haberde, aradan geçen 1.5 ay sonunda ambulans helikopterin halen gelmeyişi nedeniyle tepkilerin yükseldiği ve olayın duyulduğu belirtildi.





İHALEYE GİREN ARACI İKTİDARA MI YAKIN ?





Ambulans helikopter, Türkiye’nin bilinen şirketlerinden birine ait olmasına karşın Sağlık Bakanlığı’nın hava ambulansı ihalesine girerek kazanan başka bir firma tarafından kiralanmış ve devletin kullanımına sunulmuştu. Ancak edinilen bilgiye göre ihaleyi alan firma, helikopterin aylık kira bedelini devletten almasına karşın son aylardır asıl sahibi olan firmaya ödeme yapmıyordu.













BAKANLIKTAN PARAYI ALDI ESAS SAHİBİNE ÖDEME YAPMADI İDDİASI





Alacaklarını tahsil edemeyen firma icraya başvurdu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bulunan hangara gelen yetkililer pistte duran helikoptere haciz işlemi yaptı. Görevliler nezaretinde TIR'a yüklenen ambulans helikopter, yedi emine teslim edilmek üzere götürüldü. Yaşananların ardından görevli pilotlar ve teknik ekip de Çanakkale’yi terk etti.





ADALET KURULTAYI İÇİN GEÇİCİ HELİKOPTER GELDİ





Aynı sıkıntının Çanakkale ile birlikte 4 ilde daha yaşandığı ve oradaki helikopterlere de haciz geldiği öğrenildi. Ancak bu olayda en büyük zararı Gökçeada ve Bozcaada gibi ulaşımı güç iki adası bulunan Çanakkale gördü. Yetkililer olay duyulmasın ve skandal patlak vermesin diye büyük çaba sarf ederken vatandaşlar helikopter arıza yaptı ya da bakımda diyerek oyalanmaya çalışıldı. Ancak aradan 1,5 ay geçmesine rağmen halen soruna çözüm bulunamayınca skandal patlak verdi.





ADALET KURULTAYI İÇİN GELDİ GERİ GİTTİ





Öte yandan Gelibolu Yarımadasında gerçekleştirilen Adalet Kurultayı için geçici olarak Çanakkale’ye helikopter ambulans getirildiği fakat CHP’liler ile birlikte helikopterin de gittiği öğrenildi.





GERÇEK NE ?





Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde Ambulans Helikopter olarak kullanılan kiralık helikoptere haciz konmasıyla ilgili iddialara Sağlık İl Müdürü Dr.Ali Taşçı’dan açıklama geldi. Ambulans Helikopterin ise bugün itibariyle tekrar kullanımına başlandığını belirtti.





İDDİALARA BİR AÇIKLAMA GELMEDİ AMA





8 Ağustos 2017 günü Çanakkale Devlet hastanesi bünyesinde bulunan Ambulans Helikopter’in haciz edildiği ile ilgili iddialarla ilgili açıklamasında yer vermeyen Dr.Ali Taşçı, 1,5 aydan bu yana Ambulans Helikopterlerin kullanılmadığını ise açıklamasında belirtti!





NE OLDUĞUNU AÇIKLAMAYAN AÇIKLAMA





İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Taşçı, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Ambulans Operasyon Merkezi Genel Müdürlük bünyesinde ambulans helikopterleri tüm Türkiye'de halkımıza hizmet sunmak için göreve başlatmıştır. Sağlık bakanlığı himayelerinde Çanakkale ilimizde de 2009 yılında Sağlık alanında hizmete başlayan hava ambulansımız yaklaşık 1,5 aydır kesintiye uğrayan hizmetini sorumluluk sahası olan Çanakkale'mizde 23 Eylül 2017 tarihinden itibaren 'Gün Doğumu ve Gün batımı' esasına göre tekrar hizmet vermeye aynı şartlarda devam etmektedir. Ayrıca bölgemizdeki hasta nakilleri ile ilgili hava ambulansı hizmetini komşu olan Bursa ve İstanbul bölgelerinden destek alarak hizmet aksamadan sağlanmıştır. Kentimizde tedbir amaçlı yapılan organizasyonlarda ve etkinliklerde sağlık alanında yaşanabilecek durumlar içinde hava ambulansı bulundurulmuştur. En son ilimizde gerçekleşen CHP Adalet Kurultayında Hava Ambulansı organizasyonun başından sonuna kadar bulundurulmuştur.

