Sağlıkta bile yolsuzluk yaptılar!

29 Ekim 2018 tarihinde açılması planlanan ancak yetiştirilemediği için önce yılbaşına, sonra da Nisan’a ertelenen İstanbul Havalimanı geçen günlerde açıldı.







6 Nisan'da başlayan ve 45 saat süren operasyonda yüzlerce tır seferi yapıldı.





Taşınma işlemi, daha kısa ve sapa olduğu için Kuzey Anadolu Otoyolu üzerinden gerçekleşti. Yani, taşınma işleminde yol güzergahı olarak AKP'ye yakın işadamı Mehmet Cengiz’e ait işletmenin yolu kullanıldı.





FELAKETTEN DÖNÜLDÜ





Şimdi…İddia odur ki, büyük taşınma olayında bir felaketten dönüldü. Yani, yolun güvenliği sağlanmaya çalışılırken, bir yandan da çok daha büyük bir soruna yol açılıyordu.Şöyle ki…





Büyük taşınma sırasında oluşacak problemlerden ötürü, birtakım sağlık önlemleri alındı. İddiaya göre, Kuzey Anadolu Otoyolu firmasına ait şirket adına aranan ambulans şirketlerinden fiyatlar alınarak ihale yapıldı.





İhaleyi alan firmanın adı Dünya Ambulans’tı. Yine bir başka iddiaya göre, Dünya Ambulans, ihalede belirtilen yeterli araç sayısını, başka bir ambulans şirketiyle tamamladı. O ambulans şirketinin ise İntime Ambulans olduğu ileri sürüldü. Yani, sayıyı tamamlamak için “göstermelik” ambulans kiralanmış oldu…





Bakınız…Bu noktada dikkat çeken detaylar devreye giriyordu…





TÜM DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI BÜYÜK TAŞINMADAYKEN...





Dünya Ambulans’ın kırmızı çizgili ambulans araçları bulunmuyor. Yalnızca mavi şeritli ambulanslara sahip…Peki, kırmızı ve mavi şeritli ambulans araçları arasındaki fark nedir?





Kırmızı şeritli ambulanslar acil hasta naklederler. Yasa gereği bu araçların içerisinde en az bir doktor ile en az 2 sağlık görevlisi bulundurulur. Ekibin her türlü tıbbi acil müdahale yetkisi var.

Mavi şeritli ambulanslar ise, acil olmayan, normal hastaların sevkinde kullanılıyor. Yani, nakil ambulansı... İçerisinde bir sağlık personeli bulunması yeterli olurken, tıbbi müdahale yetkisi yok. Örnek olarak, mavi şeritli ambulanslarda, ventilatör ve defibrilatör gibi ileri yaşam desteği ekipmanları bulunmuyor.





Dünya Ambulans, 77 BP 354 plakalı mavi şeritli ambulans aracını, kendi bünyesinde olmamasına karşın, şeritlerini sökerek, bu güne özel kırmızı şeritli yaptı. Aynı plakalı aracın, Dünya Ambulans’ın kendi sitesinde de yer aldığı ve mavi şeritli olduğu görülüyor.





Zira, Dünya Ambulans'ın sitesinde de hiçbir şekilde kırmızı şeritli ambulans araçları bulunmuyor. Araçların hepsinin mavi olması dikkat çekiyor...İşte, tüm dünyanın gözü kulağı bu büyük taşınmadayken…Göz göre göre bir "yolsuzluk" yapıldı…





Yani, Dünya Ambulans’ın kırmızı çizgili acil yardım aracı bulunmuyor. Dünya ambulans, tıbbi müdahale yetkisi olmayan ve sadece taşıma yetkili ambulanslarıyla bu büyük taşınmada görev almış oldu.





Taşınma sırasında, oluşacak herhangi bir kazada, bu araçlarda hiçbir şekilde müdahale yapılamayacağı düşünüldüğünde, felaketten nasıl da kıl payı kurtulduğumuzu görüyoruz…





İşte sitede yer alan o mavi şeritli aracın taşınma sırasında kırmızı şeritli ambulans aracına dönüşmesi:













"BİRİLERİ BU TARZ ŞİRKETLERİ BİR ŞEKİLDE KORUYOR"





Öte yandan, bazı şirketler ise, Sağlık Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi yazdı ve durumu bildirdi.













Şikayet dilekçesinde, ilgili mevzuatların ihlal edildiğinin altı çizilirken, “Ambulanslar her ne olursa olsun görevi dışında farklı bir hizmet veremez ilkesine uyulacak mıdır? Bu gibi durumlar haksız rekabete sebep olmaktadır” diye belirtildi.





İşte o dilekçenin bir örneği:













Öte yandan, konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz bir sağlık personeli ise, “Denetimler, yasalar bu duruma o kadar müsaade eder ki, ortalık o kadar denetimsiz ve tedbirsiz ki, adam bunu cesaret edip yapabiliyor. Ya da Sağlık Müdürlüğü’nde birileri bu tarz şirketleri bir şekilde koruyor” diye ifade etti.