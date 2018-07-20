Sağlıklı hayat için kaç öğün yemek yemeliyiz?





İslam tıbbı üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen ve 2014’te vefat eden Özbekistanlı hekim Aidin Salih’in öğrencisi Doğal Sağlık Danışmanı Hatice Misge, sağlıklı hayatta beslenmenin önemine ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce geçirdiği hastalık dolayısıyla tanıştığı Salih’in vefatının ardından çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Hatice Misge, “Bugün bazı kronik hastalıkların tıpta çözümü yok. Hastalar hayat boyu ilâç kullanmakta. Hastalıkla beslenme arasında bir bağlantı kurulmuyordu. Biz de bu işin beslenme tarafını ele alıyoruz” diye konuştu.





“Beslenmeyi düzelttikçe, insanlar kronik hastalıklardan uzaklaşıyor”





Uzun yıllar hocası Aidin Salih ile beslenmenin sağlık açısından önemini anlatmaya çalıştıklarına işaret eden Misge, şunları kaydetti: “Ama böyle bir ilgi genel anlayış içinde olmadığı için insanlar o bağlantıyı kurmakta zorluk yaşıyordu. Yavuz Dizdar ve Canan Karatay gibi hekimlerin bu konularda açıklama yapması işimizi çok kolaylaştırdı. Bizim söylediğimiz bilgilerin bilimselliği görülmeye başlandı. Biz doğru beslenme nasıl olur onu anlatıyoruz. Beslenmeyi düzelttikçe, insanlar kronik hastalıklardan yavaş yavaş uzaklaşıyor.”





“Sağlıklı ve yetecek kadar yemeliyiz”





Hatice Misge, “Günde 2 öğünden fazla yemek yememek sağlık açısından önemli. Şunu fikir olarak zihnimize yerleştirebilirsek, midemizi doldurmak için değil, sağlıklı ve yetecek kadar yemeliyiz” dedi. Katkı maddeli ürünlerin insan sağlığı açısından zararlarına değinen Misge, bugün birçok gencin yalnızca hazır ambalajlı gıdalarla beslendiğini, ancak bunlarla sağlıklı yaşamanın mümkün olmadığını, çünkü bu ürünlere raf ömrünün uzatılabilmesi için çeşitli katkı maddeleri eklendiğini dile getirdi.

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Balık yağı takviyesi kalp için zararlı mı?





Omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin, kalbi sanıldığı gibi korumadığı bildirildi. BBC’nin haberine göre, sağlık alanında uzman kişilerin yanı sıra hastaların dahil olduğu bağımsız küresel ağCochrane’nin yaptığı araştırma, omega-3 takviyesi alan her bin kişiden sadece birinin bundan gerçek anlamda fayda sağladığını gösterdi. Araştırmada, 100 binden fazla kişi üzerinde yapılan deneylerin sonuçları incelendi ve omega-3 takviyesinin kalp hastalığından koruduğuna ilişkin neredeyse yok denecek kadar az delil elde edildi. Uzmanlar öte yandan yağlı balığın, sağlık için faydalı olduğuna işaret ederek, biri yağlı olmak üzere haftada iki kez balık tüketme önerisinde bulundu. East Anglia Üniversitesinden Dr Lee Hooper, araştırmada uzun sürelerde incelenen binlerce kişinin bilgilerinin değerlendirmeye alındığına dikkati çekerek omega-3 takviyesinin kalbi koruyucu etkisine rastlamadıklarını söyledi.