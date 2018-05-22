Sağlık sisteminde gelinen son nokta: Hastaneler iflas bayrağını çekti!

AKP’nin 16 yıllık iktidarında ‘yıkılmaz kale’ olarak gördüğü ekonomi hızla çöküş işaretleri veriyor.





Ekonomideki durdurulamaz sarsıntı her geçen gün büyüyerek devam ederken hastalık sağlık sektörüne de sıçradı.





BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre, altı hastane zarar ettiği için mahkemeye başvurdu ve iflas erteleme talebinde bulundu.





İflas erteleme isteyen hastanelerin üçü İstanbul’da, diğer üçü ise Ankara’da…





Ankara’daki hastanelerin isimleri şöyle sıralanıyor:





Özel Minasera Aldan Hastanesi,

Özel Bilgi Hastanesi,

Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi.





Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, yaşananların bir domino etkisi yaratacağını ve bu durumun diğer özel hastaneleri de vuracağının altını çiziyor ve ekliyor:





“Ancak asıl sorun Şehir Hastaneleri açıldıktan sonra olacak. Şu anda bile kendi kamu hastanelerini kapatan devlet, özel hastaneleri koruyamaz. Şehir hastanelerinin sonrası bunlar da zarar görecek. Türkiye’deki hastaların büyük çoğunluğu, yani yüzde 90’ı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şemsiyesi altında. Bunlar özel hastanelere gittiklerinde fark ücreti ödüyor ve pahalı bir sağlık hizmeti almış oluyorlar. Bu da özel hastanelere gidişi azaltıyor. Bütün hastaneler MR, Tomografi gibi pahalı cihazlar da aldı ve Türkiye cihaz mezarlığına dönüşüyor.”





“Söz konusu bu hastanelerin çoğunda hekimler 5 aya yakın maaşlarını alamadı” diyen Bulut, sözlerini şöyle sürdürüyor:





“Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan men edilen hekimlerin de emeği sömürüldü. Halen devam ediyor bu sömürü. İnsanları mesleğini yapamaz hale getirdiler. Sağlık Bakanlığı bu yanlış sağlık politikalarında ısrar ediyor. Hem alet, teçhizat alanında hem de insan kaynaklarında zararlar var. Hekimler ucuz iş gücü haline getirildi. Bu da yaşananların aslında diğer tarafını oluşturuyor.”