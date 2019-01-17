'Sağlık sektöründe enflasyon yüzde 30 düzeylerinde'

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği'nin (SASDER) toplantısında konuşan Malhan, "Küresel sağlık harcamaları dünya çapında öngörülen enflasyon oranının yaklaşık üç katına ulaşarak 2017'de ortalama yüzde 9.5 arttı" dedi.

Dünyanın, büyüyen ve yaşlanan bir popülasyona doğru ilerlediğini söyleyen ekonomist şöyle konuştu:





'SAĞLIK BAKIM MALİYETLERİNDE HER GEÇEN GÜN ARTIŞ YAŞANIYOR'





"Sağlık bakım maliyetlerinde her geçen gün artış yaşanıyor, sağlık alanında kaynakların kıt olmasından dolayı mutlaka değerlendirmelerin yapılması gerekiyor.





'YÜKSEK KUR SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR'





Döviz cinsinden borç oranı yüksek, enflasyon oranı uluslararası ortalamaların üzerinde, kur öncekine yıla göre yüzde 40 daha yüksek ve özel sektörün de döviz borcu sorun olmaya devam ediyor. Verimli, kaliteden ödün vermeyen sürdürülebilir sağlık hizmetleri için kanıta dayalı yöntemlerle ilerlemeliyiz."



