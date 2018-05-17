Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık müdüründen polise: Sen kimsin lan aracımı aratmıyorum /17 Mayıs 2018 11:27

Sağlık müdüründen polise: Sen kimsin lan aracımı aratmıyorum

Aracı durdurulan Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun’un “Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm, beni de aracı da arayamazsın” dediği 5 polis sürüldü.

'Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun'

21 Mart 2018 günü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın nizamiyesinde meydana gelen olay, savcılık dosyasındaki ifadelere göre şöyle gelişti:

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz’un içerisinde bulunduğu sivil plakalı otomobil, havalimanının girişindeki polis kontrol noktasında diğer tüm araçlar gibi durduruldu. Aracı ilk durduran polis memuru; durdurdukları araçta arama ve kontroller yaptığını, bu esnada araçtaki İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve yanındaki İl Çevre Müdürü İlker Yavuz’un görevlerini yapmalarına engel olduğunu iddia etti.

‘Sen kimsin lan, ben İl Sağlık Müdürüyüm’

Şikayetçi polis, savcılığa verdikleri ifadede olayın detaylarını şöyle anlattı.

“21 Mart 2018 tarihinde yine havalimanında nizami giriş noktasında görevli olduğum sırada Şırnak’ta İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Nedim Uzun kontrol noktasında aracıyla benim bulunduğum ilk güvenlik noktasında durdu. Ben kendisini önceden tanımıyordum. Ayrıca araç sivil plakalıydı. Şahıs kendisini İl Sağlık Müdürü olarak tanıttı. Ben de kendisine aracını kontrol etmek zorunda olduğumu söyleyince bu kişi bana ‘Sen kimsin lan, ben İl Sağlık Müdürüyüm. Beni arayamazsın’ dedi.”

‘Nerede lan beni arayacak kişi? Gel de arasana lan’

Şikayetçi polis; sağlık müdürünün, araç hareket halindeyken “Nerede lan beni arayacak kişi? Gel de arasana lan. Ne oldu, arayamadın işte” diyerek polislere sözlü tacizde bulunduğunu anlattı. Havalimanı nizamiye giriş bölgesini gören kameraların olduğunu hatırlatan polis memuru “Kamera kayıtları incelendiğinde belirttiğim hususlar tespit edilecektir.” dedi.

Yaşananlarla ilgili konuşan Emniyet-Sen yetkilileri de asıl algı operasyonunun, İl Sağlık Müdürü cephesi tarafından yapıldığını savundular. Sürecin yakından takipçisi olduklarını belirten bir hukukçu yetkili “Polis memurları sadece işlerini yapmışlardır. Konu zaten savcılıkta. Ancak görülüyor ki asılsız haberler ve sözde iddia içeren köşe yazılarıyla kamuoyu yaratılmaya çalışılıyor” dediler.

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"Araç aratmama" skandalında müdürün aracını durduran ve ona yardıma gelen 4 polis memuru ildeki farklı ilçelere gönderildiği öne sürüldü
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