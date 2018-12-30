Samanyolu Haber /Sağlık / Sağlık Bakanlığı mide kelepçesinden artık vazgeçti /30 Aralık 2018 14:55

Sağlık Bakanlığı mide kelepçesinden artık vazgeçti

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Ahmet Tekin, Türkiye’de son dört yılda 42 bin kişinin fazla kilolarından kurtulmak için obezite ameliyatı olduğunu açıkladı. Tekin, “Mide kelepçesi” olarak bilinen yöntemden de artık vazgeçildiğini açıkladı ve “Kelepçe, zamanla midede kangrene yol açıyor. Bu yöntem bizde ve dünyada terk edildi” dedi.

SHABER3.COM

TBMM Obezite ile Mücadele alt komisyonunda milletvekillerine bilgi veren Prof. Tekin, yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 15-20'i, kadınlarda ise yüzde 25-30'unu yağ dokusunun oluşturduğunu belirterek, erkeklerde bunun yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üzerine çıkmasının obezite olduğunu vurguladı.

NEDEN OBEZ OLUYORUZ?

Sözcü'de yer alan habere göre Tekin, “Bugün çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmeye başlandı. Bilgisayar ortamında, masa başı işlerin daha fazla yapılması, yürüyüşün ortadan kalkması, obezitenin en önemli nedenleri… Fast food ağırlıklı ve yağlı gıdalarla beslenme de obeziteyi ciddi biçimde arttırıyor. Tuzun, beyaz ekmeğin, unun, yağlı gıdaların, hayvansal gıdaların beslenme alışkanlığından çıkartılması gerekiyor” dedi.

4 MİLYON ÖLÜM

Dünyada her yıl 4 milyon civarında insanın fazla kilo nedeniyle öldüğünü belirten Tekin, “Obezite için, sporla beraber diyet tedavisi ve egzersiz ile zayıflatamazsak o zaman cerrahi tedavi öneriyoruz'' dedi ve şunları söyledi:

“Cerrahi müdahalelerden biri tüp mide ameliyatı. Midenin hacmi küçültülüp, üçte 2'sini alınarak erken doyma sağlanıyor. Açlık hissi azalıyor. En az komplikasyonu olan ameliyat bu. İnce bağırsakların bir kısmı kesilip, aldığımız gıdaların emilmemesi yöntemi de var. Ememediği için de vücut kilo alamıyor. Eskiden hastalara obezite kelepçesi takılırdı. Şimdi o terk edildi. Komplikasyonları çok fazla olduğu için o kelepçeler zamanla midede kangren meydana getirdi. O yüzden şu an kelepçe uygulaması dünyada da terk edildi. Obezite ameliyatlarının her geçen yıl sayısı da artıyor. 2015'te 5 bin, 2016'da 10 bin, 2017'de 14 bin, 2018'de ekim itibarıyla 12 bin ameliyat yapıldı. Toplamda 4 yılda 42 bin obezite cerrahisi yapıldı.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık Bakanlığı mide kelepçesinden artık vazgeçti Sonraki Haber >>

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

İşte İslam dünyasının problemi

İşte İslam dünyasının problemi

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:47:46