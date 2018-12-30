Sağlık Bakanlığı mide kelepçesinden artık vazgeçti

TBMM Obezite ile Mücadele alt komisyonunda milletvekillerine bilgi veren Prof. Tekin, yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 15-20'i, kadınlarda ise yüzde 25-30'unu yağ dokusunun oluşturduğunu belirterek, erkeklerde bunun yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üzerine çıkmasının obezite olduğunu vurguladı.





NEDEN OBEZ OLUYORUZ?





Sözcü'de yer alan habere göre Tekin, “Bugün çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmeye başlandı. Bilgisayar ortamında, masa başı işlerin daha fazla yapılması, yürüyüşün ortadan kalkması, obezitenin en önemli nedenleri… Fast food ağırlıklı ve yağlı gıdalarla beslenme de obeziteyi ciddi biçimde arttırıyor. Tuzun, beyaz ekmeğin, unun, yağlı gıdaların, hayvansal gıdaların beslenme alışkanlığından çıkartılması gerekiyor” dedi.





4 MİLYON ÖLÜM





Dünyada her yıl 4 milyon civarında insanın fazla kilo nedeniyle öldüğünü belirten Tekin, “Obezite için, sporla beraber diyet tedavisi ve egzersiz ile zayıflatamazsak o zaman cerrahi tedavi öneriyoruz'' dedi ve şunları söyledi:





“Cerrahi müdahalelerden biri tüp mide ameliyatı. Midenin hacmi küçültülüp, üçte 2'sini alınarak erken doyma sağlanıyor. Açlık hissi azalıyor. En az komplikasyonu olan ameliyat bu. İnce bağırsakların bir kısmı kesilip, aldığımız gıdaların emilmemesi yöntemi de var. Ememediği için de vücut kilo alamıyor. Eskiden hastalara obezite kelepçesi takılırdı. Şimdi o terk edildi. Komplikasyonları çok fazla olduğu için o kelepçeler zamanla midede kangren meydana getirdi. O yüzden şu an kelepçe uygulaması dünyada da terk edildi. Obezite ameliyatlarının her geçen yıl sayısı da artıyor. 2015'te 5 bin, 2016'da 10 bin, 2017'de 14 bin, 2018'de ekim itibarıyla 12 bin ameliyat yapıldı. Toplamda 4 yılda 42 bin obezite cerrahisi yapıldı.”



